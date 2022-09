Ticino Manufacturing retire son recours contre l'inspection du travail

Zurich (awp) - L'association Ticino Manufacturing a fait part de son intention de retirer le recours déposé en mai auprès du gouvernement cantonal contre une décision de l'inspection du travail et de se conformer avec effet rétroactif à la loi sur le salaire minimum entrée en vigueur début 2021 dans le canton italophone.

Les inspecteurs tessinois avaient considéré que la convention collective de travail (CCT) élaborée par l'association professionnelle et le "syndicat" auto-proclamé et spécialement créé à cet effet TiSin - rebaptisé depuis "syndicat libre de la Suisse italienne" - n'était pas applicable, intimant aux quatre entreprises membres de se mettre en conformité avec la loi cantonale.

Celles-ci avaient alors fait appel au Conseil d'État, avec effet suspensif. Mais en raison du délai judiciaire et de l'incertitude jugés "incompatibles avec l'activité entrepreneuriale", les membres de Ticino Manufacturing ont décidé "de se conformer à la loi sur le salaire minimum, de procéder au paiement des arriérés et de résilier la convention collective en vigueur", selon un communiqué diffusé vendredi.

Le président de l'association, Costantino Delogu, souligne que la CCT élaborée avec TiSin avait pour but de "trouver un compromis permettant d'atteindre les seuils stipulés dans la nouvelle loi", donnant à ses membres "le temps de s'adapter et de ne pas être obligés de prendre des décisions qui leur porteraient préjudice, à leurs salariés et à la place économique tessinoise".

Le dispositif adopté par le parlement tessinois en décembre 2019 prévoit un salaire horaire minimum compris entre 18,75 et 19,25 francs suisses, inférieur à celui proposé dans une initiative cantonale en 2015.

buc/rq