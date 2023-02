Tiger Brands d'Afrique du Sud augmente ses ventes après des hausses de prix

Les producteurs de biens de consommation du monde entier ont augmenté leurs prix pour faire face à la flambée des coûts de presque toutes les matières premières, de l'énergie et de l'emballage après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait aggravé les blocages de la chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie.

Mais ils doivent relever le défi de savoir jusqu'à quel point ils peuvent augmenter les prix alors que les consommateurs, de plus en plus conscients des coûts, réduisent leurs achats.

Le fabricant de Jungle Oats, de riz Tastic et de produits pour bébés Purity a augmenté ses prix de 18 % au cours des quatre mois précédant le 31 janvier. Bien que les hausses de prix aient stimulé ses revenus provenant des activités poursuivies, le volume global a baissé de 1 %.

L'impact de ce niveau d'inflation, ainsi que les hausses de taux d'intérêt, ont forcé les consommateurs à être encore plus conscients des prix, en particulier dans le segment des aliments de base, a déclaré la société.

Tiger Brands a déclaré que les hausses de prix étaient nécessaires pour gérer les augmentations soutenues des matières premières et des coûts, principalement dans ses portefeuilles de céréales et de produits de soins personnels et domestiques.

"Bien que nous prévoyions une réduction significative de l'inflation dans notre panier au cours de la seconde moitié de notre exercice financier, l'inflation au cours de cette période devrait se situer à un niveau faible à deux chiffres sur la base de nos prévisions de prix des matières premières", a déclaré la société.

Elle a également dû faire face à des coûts liés à l'utilisation de générateurs diesel alors que la compagnie nationale d'électricité Eskom a mis en place des coupures de courant paralysantes pouvant durer jusqu'à 10 heures par jour.

Tiger Brands a dépensé 27 millions de rands (1,48 million de dollars) pour les générateurs de secours au cours de la période et prévoit de dépenser 15 millions de rands supplémentaires en maintenance au cours de l'année jusqu'en septembre.

Ses plans d'urgence pour les cas où l'électricité est coupée pendant 10 à 14 heures par jour indiquent qu'elle aura besoin d'un investissement supplémentaire d'environ 120 millions de rands pour une capacité de production supplémentaire, a-t-elle ajouté.

(1 $ = 18,2250 rands)