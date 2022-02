TigerGraph lance le « Million Dollar Challenge », un concours destiné à stimuler l'innovation dans le domaine des graphes

L'entreprise met 1 million de dollars en jeu pour récompenser les solutions graphes les plus innovantes en réponse à de vrais problèmes

REDWOOD CITY, Californie, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TigerGraph , leader des plateformes de Graph Analytics, lance aujourd'hui le concours « Graph for All Million Dollar Challenge ». Objectif de ce programme : fédérer les énergies autour des technologies de graphes et du machine learning pour apporter des réponses concrètes à des problématiques réelles. L'entreprise invite ainsi les esprits les plus brillants à réfléchir autour d'une question simple : comment les graphes peuvent-ils changer le monde ?Les gagnants des quatre catégories du concours seront désignés en mai prochain, lors du Graph + AI Summit 2022, le plus grand événement dédié aux technologies graphes et l'IA, organisé par TigerGraph.



« Chaque jour, plus de 2,5 milliards de trilliards d’octets de données sont générées dans le monde. Un chiffre à 18 zéros ! », indique M. Yu Xu, fondateur et CEO de TigerGraph. « Or, cette mine de données détient en elle les réponses à des problématiques dans de nombreux domaines d'activités, tels que la santé, le climat ou le monde de l'entreprise. C'est là que la technologie des graphes intervient pour identifier des modèles permettant de trouver ces réponses. Aujourd'hui, nous offrons un million de dollars à toutes les forces d'innovation des graphes et de l'IA qui sauront inventer de nouveaux moyens de résoudre les problèmes de la vie réelle. Avec le Million Dollar Challenge, nous espérons attirer des milliers de participants, faire naître des centaines de projets époustouflants et voir émerger une multitude d'idées et de concepts révolutionnaires ! »

Devenue incontournable, la technologie des graphes a aidé les entreprises les plus visionnaires à prendre une longueur d'avance pendant la crise sanitaire. Depuis l’apparition du Covid-19, les solutions TigerGraph ont permis aux prestataires de santé de suivre des millions de patients en temps réel, de dépister un nombre incalculable de cas de Covid et d'aider les entreprises à économiser des centaines de millions de dollars en optimisant les processus décisionnels liés à leurs supply chains.

« L'objectif du Million Dollar Challenge est de stimuler l'imagination des passionnés de graphes et de repousser les limites du possible », explique Usha Rengaraju , membre du jury. « Je suis impatiente de voir les équipes participantes créer des solutions de graphes qui auront un impact positif sur la société et façonneront l'avenir des entreprises. Avec un tel volume de données à notre disposition, nous pouvons aujourd'hui dégager des modèles et des relations qui nous aideront à résoudre de nombreux problèmes partout dans le monde. »

Résoudre les problèmes de la vie réelle

Les entrepreneurs, universitaires, ingénieurs et scientifiques peuvent définir ou utiliser leur propre énoncé de problème sur un sujet qui leur tient particulièrement à cœur. Mais il leur est également possible de puiser dans des énoncés de problèmes suggérés par des experts du monde entier. Quelques exemples :

Identifier les concepts granulaires à la confluence de plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies

Modéliser la progression des vagues de Covid afin de mieux prédire l'évolution de la pandémie

afin de mieux prédire l'évolution de la pandémie Comprendre les modèles de diagnostics et de traitements pouvant conduire à un usage hors indication de certains médicaments

Générer un modèle permettant aux individus de suivre l'usage de leurs informations personnelles en ligne et de donner leur consentement en connaissance de cause (Qui accède à leurs données ? Pour quel usage ?)

Étoffer les connaissances relatives au changement climatique en produisant des analyses chronologiques sur les lacs thermokarstiques nouvellement apparus, l'objectif étant de mieux comprendre leur impact dans des régions polaires.



Jury

Le jury est composé de data scientists renommés, de professeurs, de docteurs, d'ingénieurs éminents, de fondateurs d'entreprises internationales spécialisées dans l'intelligence artificielle, l'analytique, le Knowledge Graph, ainsi que de spécialistes dotés de solides connaissances dans la technologie, les cas d'usage et les déploiements de graphes. Quelques membres du jury :

Comment s'inscrire au concours « Million Dollar Challenge » :

Le concours virtuel mondial est ouvert aux professionnels de la tech, data scientists, ingénieurs, étudiants et chercheurs qui souhaitent découvrir comment repousser les limites des technologies de graphes et de l'IA. Le concours bénéficie de l'appui de partenaires de renom comme Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Google Dev Library, data.world, GitHub, Kubrick Group, Microsoft Azure, Plotly et Women Who Code.

L’inscription est ouverte à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au 20 avril 2022. La liste des gagnants sera publiée la semaine du 23 mai, lors du Graph + AI Summit 2022. Organisée par TigerGraph, cette conférence est le seul événement ouvert à tous pour promouvoir et accélérer le développement de l'analytique, de l'IA et du machine learning par le biais des algorithmes de graphes.

Les gagnants du concours

Lors de ce concours international, les participants seront invités à résoudre des problèmes cruciaux. Les gagnants se partageront la somme 1 million de dollars en numéraire.

Leurs travaux seront évalués en fonction de quatre critères : impact, créativité, audace et applicabilité.

Impact : contribution du projet au bien de la collectivité

Créativité : inventivité du projet et capacité à identifier de nouveaux usages de la technologie de graphes

Audace : capacité du projet à repousser les limites de la technologie des graphes pour générer de nouveaux insights

Applicabilité : pertinence et viabilité du projet pour les entreprises

Pour en savoir plus, obtenir le règlement complet et vous inscrire, cliquez ici : https://graphforall.devpost.com/

