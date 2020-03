Tigo : renforce la plateforme TS4-A en la dotant d'une extension d'arrêt rapide certifiée UL

L'extension de sécurité TS4-A-S respecte, au niveau modulaire, les exigences d’arrêt rapide et de sécurité mondiale en tant que solution certifiée UL pour les codes NEC 2014, 2017 et 2020.

Tigo Energy, Inc.®, pionnier de la plateforme MLPE Flex modulaire et intelligente, a annoncé aujourd’hui une nouvelle addition à la plateforme TS4 à composants - la TS4-A-S. Cette extension de sécurité introduit, sur le marché du solaire, la seule solution d’électronique modulaire à puissance flexible (module-level power electronic, MLPE) d’arrêt rapide multifournisseur et certifiée UL. La solution de sécurité de Tigo est conforme aux codes NEC 2014, 2017 et 2020 avec plus de 100 onduleurs pour les clients résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que des services publics.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200318005723/fr/

The TS4-A-S provides module-level shutdown when installed on each PV module and accompanied by Tigo's communication accessories. Production data can be analyzed via Tigo’s SMART Website or App when connected to the cloud. Now taking orders for the TS4-A-S worldwide. (Photo: Business Wire)

L'extension TS4-A-S fournit un arrêt au niveau modulaire lorsqu’elle est installée sur chaque module PV et assortie du Point d’accès Tigo (Tigo Access Point, TAP) et du Cloud Connect Advanced (CCA). Les données de production de CC peuvent être analysées grâce au site Internet ou à l‘application SMART de Tigo une fois connecté au cloud. Ce lancement de la TS4-A-S vient s’ajouter au lancement annoncé récemment de la TS4-A-M (extension de surveillance) plus tôt ce mois-ci. Ces unités complètent la transition de Tigo depuis la plateforme historique TS4-R restaurée vers la plateforme à modules TS4-A avec des mises à niveau mécaniques, une technologie UHD-Core, des spécifications élargies pour prendre en charge des modules PV pouvant aller jusqu’à 500 W. Pour en savoir plus, accédez au webinaire en ligne gratuit de Tigo « Arrêt rapide grâce aux solutions TS4-A-S et NEC 2020 » le jeudi 26 mars à 10h00, heure du Pacifique.

Les fonctionnalités de la nouvelle TS4-A-S (extension de sécurité) avec arrêt rapide incluent :

Respectez les exigences d’arrêt rapide des codes NEC 2014, 2017, 2020

Choisissez la comptabilité parmi plus de 100 onduleurs certifiés UL

Choisissez la compatibilité parmi n’importe quel module jusqu’à 500 W

Arrêt manuel ou automatique en cas de perte de réseau de CA

Alertes automatiques par e-mail ou SMS en cas de défaillances ou de problèmes opérationnels

Protection des actifs du système PV avec visibilité totale sur la performance

Coûts d’opérations et de maintenance (O&M) moindres lorsque les problèmes modulaires spécifiques sont identifiés

Tombe sous les garanties du fabricant de modules lors du suivi des défaillances modulaires

« Seuls les onduleurs et les appareils d’arrêts rapides qui ont été certifiés UL en tant que système sont certifiés comme sûrs. Il existe une solution multifournisseur pour les C&I - et c’est Tigo, » déclare Danny Eizips, VP de l’ingénierie matérielle chez Tigo. « Il arrive que les autres ne répondent pas aux exigences obligatoires, et par conséquent, on ne peut pas les considérer comme sûrs lorsqu’ils sont installés dans un seul système PV. Nous nous efforçons de démontrer à nos partenaires et clients internationaux comment sécuriser au maximum une expérience solaire. »

Tigo reçoit actuellement du monde entier des commandes pour l'extension TS4-A-S. Le dernier stock d’unités TS4-R-S traditionnelles peut être expédié à la seule discrétion de Tigo et des partenaires de distribution de Tigo alors que les expéditions de la nouvelle TS4-A-S sont en cours de préparation. Les deux unités sont totalement rétrocompatibles. Pour les tarifs et les livraisons, veuillez consulter votre distributeur solaire préféré, appelez Tigo au +1.408.402.0802, contactez-nous par e-mail à l’adresse sales@tigoenergy.com, ou visitez le site www.tigoenergy.com.

À propos de Tigo Energy, Inc.

Tigo est une société de la Silicon Valley fondée en 2007 par une équipe de technologues expérimentés. En combinant une approche système unique avec une expertise en semi-conducteurs, en électronique de puissance et en énergie solaire, l’équipe de Tigo a développé la première génération de la technologie Smart Module Optimizer, pour l’industrie solaire. La vision de Tigo est de tirer parti des technologies intégrées et des mises à niveau Flex MLPE, ainsi que des technologies de communication, pour réduire le coût de l’électricité solaire. En travaillant en partenariat avec les meilleurs fabricants de modules et d’onduleurs, du secteur, Tigo est en mesure de se concentrer sur son innovation clé avec la plateforme modulaire TS4 la plus intelligente, et d’exploiter l’écosystème dans son ensemble. Tigo opère aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, au Japon, en Chine, en Australie et au Moyen-Orient. Visitez www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200318005723/fr/