Tigré-Macron appelle à une cessation des hostilités

PARIS, 31 juillet (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé à une cessation des hostilités dans le Nord de l'Ethiopie et à la levé des restrictions sur l'acheminement de l'aide humanitaire au Tigré, a annoncé samedi l'Elysée à l'issue d'entretiens entre le président français et le Premier ministre du Soudan et le Premier ministre éthiopien. "Le Président de la République a indiqué que la situation humanitaire très dégradée et le besoin d'acheminer l'aide aux populations du Tigré nécessitent des mesures fortes et notamment la levée de toutes les restrictions à l’acheminement de l'aide", a indiqué l'Elysée.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathieu Rosemain)