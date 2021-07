Tigré-Macron appelle à une cessation des hostilités

PARIS, 31 juillet (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé à une cessation des hostilités dans le Nord de l'Ethiopie et à la levée des restrictions sur l'acheminement de l'aide humanitaire au Tigré, a annoncé samedi l'Elysée à l'issue d'entretiens entre le président français et le Premier ministre du Soudan et le Premier ministre éthiopien.

"Le Président de la République a indiqué que la situation humanitaire très dégradée et le besoin d'acheminer l'aide aux populations du Tigré nécessitent des mesures fortes et notamment la levée de toutes les restrictions à l’acheminement de l'aide", a fait savoir l'Elysée.

"(Il) a aussi indiqué que l’évolution de la situation requerrait la négociation d’une cessation des hostilités et l’ouverture d’un dialogue politique entre les parties au conflit dans le respect de l’intégrité et de l'unité de l’Ethiopie."

L'Onu avait estimé début juin qu'au moins 350.000 personnes étaient menacées par la famine dans l'état dissident du Tigré et avaient donc besoin d'une aide alimentaire d'urgence. (Reportage Gilles Guillaume et Mathieu Rosemain)