La plateforme de médias sociaux TikTok, propriété de ByteDance, a déclaré mercredi qu'elle intensifierait sa lutte contre les fausses nouvelles et les opérations d'influence clandestines à l'approche des élections du Parlement européen en juin, avec une application en langue locale dans les 27 pays.

Tiktok a déclaré que les "centres électoraux" en langue locale s'appuient sur le travail commencé en 2021, qui s'est accéléré l'année dernière lorsque la Grèce, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie et l'Espagne se sont rendus aux urnes.

L'application est conçue pour mieux informer les Européens sur le processus électoral.

Les gouvernements et les responsables politiques du monde entier s'inquiètent de la diffusion de fausses informations et de l'utilisation de "deepfakes" générés par l'IA pour influencer les élections, et en particulier du rôle des plateformes de médias sociaux.

Environ 30 % des législateurs du Parlement européen utilisent TikTok, selon l'entreprise.

"Le mois prochain, nous lancerons un centre électoral en langue locale dans l'application pour chacun des 27 États membres de l'UE afin de garantir que les gens puissent facilement séparer les faits de la fiction", a déclaré Kevin Morgan, responsable de la confiance et de la sécurité de TikTok pour la région EMEA, dans un billet de blog.

"En collaboration avec les commissions électorales locales et les organisations de la société civile, ces centres électoraux seront un lieu où notre communauté pourra trouver des informations fiables et faisant autorité.

L'entreprise a collaboré avec des vérificateurs d'informations pour produire des vidéos éducatives sur le processus électoral et la désinformation via les centres électoraux lors des élections nationales des années précédentes.

M. Morgan a indiqué que TikTok, qui travaille actuellement avec neuf organisations de vérification des faits en Europe, prévoit d'étendre son réseau de vérification des faits et de lancer neuf campagnes supplémentaires d'éducation aux médias cette année.

Dans les mois à venir, elle publiera des rapports sur les opérations d'influence secrètes afin d'accroître la transparence et la responsabilité. (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction de Sharon Singleton)