Tikehau Capital : Des actifs sous gestion de 23,4 mds au 30 juin 2019, en hausse de +6% sur le premier semestre et de +16% sur les douze derniers mois

Le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital (Paris:TKO) s’élève à 23,4 milliards d’euros au 30 juin 2019, en croissance de +1,4 md€ (+6%) depuis le début de l’année et de +3,2 mds€ (+16%) sur douze mois (incluant Sofidy et ACE Management1).

Au 30 juin 2019, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élèvent à 23,4 mds€, répartis entre 21,2 mds€ pour la gestion d’actifs et 2,1 mds€ pour l’activité d’investissement2.

L’activité de gestion d’actifs est marquée par la croissance du Private Equity et de l’Immobilier

Au 30 juin 2019, les encours de l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital s’élèvent à 21,2 mds€ contre 18,5 mds€ un an plus tôt (incluant Sofidy et ACE Management), soit une hausse de 2,8 mds€ sur douze mois (+15%). Sur les six premiers mois de 2019, la croissance des actifs sous gestion de cette activité s’élève à +0,8 md€ (+4%).

La progression des encours sur le premier semestre 2019 reste solide et reflète d’abord une collecte nette dynamique de +1,2 md€. Cette évolution résulte d’une nouvelle progression des activités de dette privée (après une année 2018 marquée par les importantes levées de la quatrième génération de fonds de Direct Lending) mais aussi de la contribution croissante des stratégies de Private Equity et d’immobilier, qui représentent plus de 60% de la collecte nette réalisée par le Groupe sur le semestre. Tikehau Capital continue ainsi à rééquilibrer son business mix vers des stratégies au profil plus rémunérateur.

1 Pour mémoire, les actifs sous gestion du Groupe publiés au 30 juin 2018 s’élevaient à 14,8 mds€, répartis entre 13,2 mds€ pour le périmètre de gestion d’actifs et 1,6 md€ pour les activités d’investissement. Pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE Management, les actifs sous gestion au 30 juin 2018 s’élèvent à 20,1 mds€, répartis entre 18,5 mds€ pour le périmètre de gestion d’actifs et 1,6 md€ pour les activités d’investissement.

2 Les chiffres présentés ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait dans certains cas engendrer des écarts d’arrondi.

Les distributions intervenues sur le semestre s’élèvent à -0,5 md€, principalement du fait des stratégies de dette privée, et les effets de marché sont positifs à hauteur de +0,2 md€.

Dette privée : 8,4 mds€ d’actifs sous gestion au 30 juin 2019

L’activité de dette privée de Tikehau Capital bénéficie d’un fort intérêt des investisseurs porté par son expertise reconnue sur cette classe d’actifs. Les encours totaux de l’activité de dette privée s’élèvent ainsi à 8,4 mds€ à fin juin, soit une progression significative de +2,0 mds€ (+31%) sur douze mois.

Sur le premier semestre, la progression atteint +0,1 md€ (+1%). Sur une base de comparaison élevée, la collecte nette s’élève à +0,5 md€, portée par l’ensemble des segments qui composent cette activité. Les distributions s’élèvent à -0,5 md€, réparties entre les activités de Direct Lending et de Leverage Loans, et les effets de marché sont positifs à hauteur de +0,1 md€.

Le Groupe a notamment finalisé au cours du premier trimestre 2019 la levée de sa quatrième génération de fonds de Direct Lending en atteignant un montant total record de 2,1 mds€, plus de trois fois supérieur à la génération précédente, confirmant ainsi le positionnement expert de Tikehau Capital sur ce segment.

Le Groupe a également procédé, via sa filiale Credit.fr, à l’acquisition d’Homunity, leader du crowdfunding immobilier en France. Cette acquisition permet à Credit.fr de renforcer sa position sur le secteur du crowdfunding, d’accélérer sa croissance et de diversifier son offre sur le marché du prêt participatif, en plein essor.

Immobilier : 8,0 mds€ d’actifs sous gestion au 30 juin 2019

Les actifs sous gestion de l’activité d’immobilier de Tikehau Capital s’élèvent à 8,0 mds€ à fin juin 2019. Sur 12 mois (incluant Sofidy), la progression des encours atteint +0,6 md€ (+9%). Par rapport au 31 décembre 2018, la croissance s’élève à +0,5 md€ (+6%).

Cette progression résulte d’une collecte nette solide, portée par une dynamique commerciale toujours forte pour Sofidy, ainsi que par la poursuite des levées du premier fonds discrétionnaire du Groupe. Par ailleurs, le Groupe a réalisé sur le semestre l’acquisition de la première tranche d’un portefeuille résidentiel de 662 appartements situés en France, au sein d’un fonds dédié, géré par le Groupe. Un second closing sur cette opération est attendu d’ici la fin de l’année.

Les distributions et effets de marché n’ont pas d’impact significatif sur la croissance des encours de l’activité d’immobilier du Groupe sur le premier semestre.

Private Equity : 1,5 md€ d’actifs sous gestion au 30 juin 2019

Les actifs sous gestion de l’activité de Private Equity s’élèvent à 1,5 md€ à fin juin 2019, soit une progression de +0,4 md€ (+39%) sur douze mois (incluant ACE Management). Sur le premier semestre de l’année 2019, la croissance des encours atteint +0,2 md€, soit +17%.

Cette progression reflète une collecte nette de +0,3 md€, portée principalement par de nouvelles levées intervenues pour le fonds dédié à la transition énergétique, ainsi que par le premier closing du fonds Brienne III3, premier fonds français entièrement dédié à la cybersécurité, géré par ACE Management.

Stratégies liquides : 3,3 mds€ d’actifs sous gestion au 30 juin 2019

Les encours des Stratégies liquides s’élèvent à 3,3 mds€ à fin juin 2019, un montant en hausse de +2% par rapport au 31 décembre 2018.

La collecte nette du fonds diversifié InCA2 (Tikehau Income Cross Assets) reste dynamique, portant les actifs sous gestion de ce fonds au-delà de 500 m€ à fin juin. Cette progression compense sur ce semestre un repli des actifs sous gestion des stratégies Crédit.

Tikehau Capital continue à renforcer sa plateforme de gestion d’actifs

Depuis le début de l’année 2019, Tikehau Capital a continué à étoffer ses équipes via l’arrivée de nouveaux talents et de profils expérimentés. A fin juin 2019, le Groupe compte ainsi 480 collaborateurs, soit une progression de +2% par rapport au 31 décembre 20184.

A titre d’exemple, Tikehau Investment Management, la principale plateforme de gestion d’actifs du Groupe, a été renforcée en avril 2019 par l’arrivée de Frédéric Giovansili en tant que Directeur général adjoint, en charge des ventes, du marketing et du développement commercial, et plus récemment par la nomination de Guillaume Spinner en tant que Directeur des Opérations.

Au cours du premier semestre, Tikehau Capital a également renforcé ses équipes corporate avec l’arrivée de Laure Perréard en tant que Directrice financière du Groupe. Sa nomination intervient en remplacement de Jérémy Le Jan, qui rejoint les équipes de Tikehau Capital à New York, afin de développer les activités du Groupe sur le continent Nord-Américain.

3 Ces fonds ne sont proposés à la vente ni aux Etats-Unis ni à des « US persons » au sens de la réglementation américaine

4 Sur base de 470 collaborateurs au 31 décembre 2018, incluant l’ensemble des collaborateurs du périmètre du groupe Sofidy

Ces arrivées sont autant d’atouts supplémentaires pour Tikehau Capital, en soutien des objectifs structurants que le Groupe s’est fixé à horizon 2022.

Par ailleurs, l’empreinte internationale du Groupe s’étend et se renforce. Ainsi en Asie, le premier semestre a été marqué par l’entrée, aux côtés de Tikehau Capital, de City Developments Limited, l’une des principales sociétés immobilières cotées à Singapour, au capital d’IREIT Global Group Pte. Ltd, la société de gestion d’IREIT Global, foncière singapourienne cotée dans laquelle Tikehau Capital a investi en novembre 2016. Par ailleurs, l’ouverture du bureau de Tikehau Capital à Tokyo a fait du Japon le neuvième pays dans lequel le Groupe dispose d’une présence permanente. Enfin, fort des succès commerciaux enregistrés en 2018, le Groupe a également étoffé ses équipes à Séoul, en Corée du Sud.

Les actifs sous gestion de l’activité d’investissement s’élèvent à 2,1 mds€ à fin juin 2019

Les actifs sous gestion de l’activité d’investissement s’élèvent à 2,1 mds€ à fin juin 2019, contre 1,6 md€ à fin décembre 2018.

Cette progression est principalement liée à la hausse de la trésorerie consolidée suite à l’augmentation de capital finalisée par le Groupe le 25 juin 2019 pour un montant brut de 715 m€. Cette augmentation de capital, la plus importante de l’histoire de Tikehau Capital, mais aussi la plus importante réalisée en France cette année, permet au Groupe d’affirmer son positionnement sur le marché porteur de la gestion d’actifs alternative. Le succès de l’opération démontre également la forte appétence des investisseurs, notamment internationaux, pour le modèle différenciant développé par Tikehau Capital.

Le total des actifs sous gestion du périmètre Private Equity du Groupe s’élève ainsi à 3,6 mds€ à fin juin 2019, se décomposant entre 1,5 md€ pour l’activité de gestion d’actifs et 2,1 mds€ pour l’activité d’investissement.

Perspectives

Après un exercice 2018 marqué par les effets favorables liées à la quatrième génération de fonds de Direct Lending du Groupe, dont la levée s’est achevée dans les tous premiers mois de 2019, l’année en cours sera principalement marquée par le déploiement de ces fonds et par la montée en puissance des stratégies d’immobilier et de private equity.

Au cours du mois de juillet 2019, le Groupe a ainsi enregistré de nouveaux succès commerciaux et lancé des initiatives de croissance, notamment dans le domaine du private equity, contribuant à renforcer son activité de gestion d’actifs, et qui devraient se refléter dans les actifs sous gestion à fin 2019.

Par ailleurs, dans les activités de dette privée, le Groupe a finalisé le 19 juillet son 5ème CLO (Collateralized Loan Obligation) du Groupe pour un montant de 0,5 md€, avec une base d’investisseurs diversifiée et fortement internationale, démontrant la forte reconnaissance de l’expertise du Groupe, qui gère désormais 2,1 mds€ dans ce domaine.

Répartition des actifs sous gestion au 30 juin 20195

Actifs sous gestion

au 30/06/2019 Evolution par rapport au 31/12/2018 Evolution par rapport au 30/06/2018* Montants (mds€) Poids

(%) En % En md€ En % En md€ Dette privée 8,4 36% +1% +0,1 +31% +2,0 Immobilier 8,0 34% +6% +0,5 +9% +0,6 Stratégies liquides 3,3 14% +2% +0,1 -8% -0,3 Private Equity (a) 1,5 6% +17% +0,2 +39% +0,4 Activité de gestion d’actifs 21,2 91% +4% +0,8 +15% +2,8 Activité d’investissement** (b) 2,1 9% +35% +0,6 +29% +0,5 Total des actifs sous gestion 23,4 100% +6% +1,4 +16% +3,2 Total Private Equity (a+b) 3,6 15% +30% +0,8 +33% +0,9

* Pro forma incluant Sofidy et ACE Management

** Pour compte propre

Agenda

19 septembre 2019 - Résultats du 1er semestre 2019

28 novembre 2019 - Actifs sous gestion à fin septembre 2019

13 février 2020 - Actifs sous gestion 2019

19 mars 2020 - Résultats annuels 2019

5 Les chiffres présentés sont les meilleures estimations du Groupe pour le 1semestre 2019, et peuvent à ce titre légèrement évoluer. Ils ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait dans certains cas engendrer des écarts d’arrondi.

