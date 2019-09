Tikehau Capital : Marwan Lahoud succède à Thierry Letailleur à la Présidence du Directoire d'ACE Management

Regulatory News:

Marwan Lahoud va succéder à Thierry Letailleur à la Présidence du Directoire d’ACE Management, filiale de Tikehau Capital (Paris:TKO), pour accélérer son développement et élargir son empreinte internationale.

Marwan Lahoud viendra succéder à Thierry Letailleur, fondateur d’ACE Management. Ce passage de relais s’inscrit dans la dynamique d’élargissement de la géographie d’intervention de la société de gestion d’actifs spécialisée et de l’intégration progressive d’ACE Management à Tikehau Capital.

Pour Thierry Letailleur : « La dynamique insufflée par Tikehau Capital, particulièrement vers l’international, va permettre à ACE Management d’envisager un nouveau chapitre de croissance. L’expertise acquise et développée depuis 20 ans par les équipes d’ACE Management dans le secteur de l’aéronautique, de la défense et de la cyber-sécurité pourra ainsi s’exprimer plus largement. »

Pour Marwan Lahoud : « Cette nouvelle phase de croissance va s’appuyer sur l’esprit entrepreneurial fort de Tikehau Capital, combiné à une connaissance fine de l’industrie des équipes d’ACE Management constituées par Thierry Letailleur. La pertinence et la robustesse du modèle des fonds sectoriels d’ACE Management permet d’envisager une accélération de son développement international. »

La composition du Directoire restera inchangée. Guillaume Benhamou, fort de son expérience chez Tikehau Capital, travaillera aux côtés de Gilles Daguet et Erwin Yonnet qui apporteront leur expérience acquise au sein d’ACE Management et leur connaissance approfondie du portefeuille. Marwan Lahoud sera remplacé dans ses fonctions de Président du Conseil de surveillance d’ACE Management par Christian de Labriffe, Président du Conseil de surveillance de Tikehau Capital. La nomination sera effective fin 2019.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 23,4 milliards d’euros (au 30 juin 2019) et dispose de 3,0 milliards d’euros de fonds propres (au 31 mars 2019, incluant le montant de l’augmentation de capital de juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

A propos d’ACE Management

ACE Management (filiale de Tikehau Capital) est une société de gestion de fonds spécialisée depuis 20 ans dans l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 grandes lignes de produits, représentant 500 M€ de capitaux: Aerofund (aéronautique), Brienne (cybersécurité/défense) et Atalaya (maritime). Les principaux investisseurs de ces fonds sont des groupes industriels européens, des investisseurs institutionnels et plusieurs régions françaises.

Pour plus d’information: www.acemanagement.fr

AVERTISSEMENT :

Le présent document ne doit pas être publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays dans lequel sa publication, diffusion, transmission ou distribution serait illégale. Ces informations ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers ou un service de conseil en investissement.

Ce document ne contient que des informations d’ordre général fournies à titre d’information et ne doit pas être considéré comme une recommandation générale ou spécifique d’investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et aucun rendement ne peut être garanti. Certaines affirmations et données prévisionnelles sont basées sur les perspectives, les conditions de marché et la conjoncture économique actuelles ainsi que sur les opinions et convictions de Tikehau Capital et/ou de ses filiales. En raison des risques et des incertitudes qui entourent tout investissement, il pourrait survenir des écarts significatifs entre les rendements finaux et ceux présentés ou envisagés dans toute déclaration prospective, toute étude de cas ou toute prévision.

