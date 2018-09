Tikehau Capital : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Regulatory News :

Tikehau Capital (Paris:TKO) annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Ce document comprend le rapport d'activité sur le 1er semestre 2018, les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2018, le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière et l'attestation du responsable du responsable du rapport financier semestriel.

Le rapport financier semestriel 2018 peut être consulté sur le site internet de la Société (www.tikehaucapital.com, dans la rubrique "Actionnaires/Information réglementée/Rapports financiers semestriels").

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 14,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2018) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 230 collaborateurs (au 30 juin 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

