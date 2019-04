Tikehau Capital : Résultat définitif de l'offre publique visant les actions et les OCEANE de la société Selectirente

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce sa participation au capital de la société Selectirente à la suite de la période de réouverture de son offre publique visant les titres de cette société.

A la suite de la publication du résultat définitif après réouverture de l’offre publique d’achat sur les titres de Selectirente (l’« Offre ») par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 3 avril 2019, Tikehau Capital annonce que 24 429 actions et 1 320 OCEANE de la Société ont été présentées à l’Offre réouverte.

Tikehau Capital détiendra, à l’issue du règlement-livraison de l’Offre réouverte prévu le 12 avril 2019, en ce comprise la participation détenue par les actionnaires avec lesquels Tikehau Capital agit de concert1, 1 250 029 actions soit 81,0 % du capital et des droits de vote2 de Selectirente et 128 579 OCEANE Selectirente, soit 97,5 % des OCEANE en circulation.

La note d’information de la société Tikehau Capital, visée par l’AMF ayant reçu le visa n°19-019 en date du 23 janvier 2019, ainsi que le document reprenant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Tikehau Capital SCA (www.tikehaucapital.com) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de :

Tikehau Capital

32 rue de Monceau

75008 Paris

France Rothschild Martin Maurel

29 avenue de Messine

75008 Paris

France

Informations importantes :

La documentation relative à l’offre publique est disponible selon les modalités précisées ci-dessus. Elle comporte les termes et conditions de l’offre publique qui ont été déclarés conformes par l’Autorité des marchés financiers. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l’offre publique, ainsi que de tout avenant ou ajout dans la mesure où ils détiennent des informations importantes concernant Tikehau Capital, Selectirente et l’opération envisagée.

Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales.

La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Tikehau Capital décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 22,0 milliards d’euros et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 430 collaborateurs (au 31 décembre 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

1 Les actionnaires agissant de concert avec Tikehau Capital, listés dans la note d’information, détiennent 6,1 % du capital et des droits de vote de Selectirente à cette même date (sur une base non diluée).

2 Sur une base non diluée des OCEANE et hors actions auto-détenues, calculé sur la base des informations au 11 janvier 2019 publiées par Selectirente sur son site Internet le 14 janvier 2019.

