Tikehau Capital : Résultats du premier semestre 2019

Forte progression des résultats du Groupe, avec une contribution croissante des activités de gestion d’actifs

Le premier semestre de l’exercice 2019 a été marqué pour Tikehau Capital (Paris:TKO) par la poursuite de la croissance de ses encours, portée notamment par les activités de gestion d’actifs, avec une base de comparaison élevée en 2018.

Tikehau Capital récolte ainsi les fruits de sa stratégie de développement, avec les activités de gestion d’actifs qui doublent leur contribution aux revenus et aux résultats du Groupe, et une activité d’investissement fortement bénéficiaire sur le semestre. Sous l’effet de ces deux composantes, le résultat net part du Groupe s’inscrit en très nette progression.

Enfin, le bilan du Groupe reste particulièrement solide, notamment suite à l’augmentation de capital réalisée en juin 2019 pour un montant final de 715 m€.

Résultats consolidés du premier semestre 2019

Le Conseil de surveillance de Tikehau Capital s’est réuni le 18 septembre 2019 et a examiné les comptes consolidés3 au 30 juin 2019.

Le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élève à 23,4 mds au 30 juin 2019, en croissance de +1,4 md€ (+6%) depuis le début de l’année et de +3,2 mds€ (+16%) sur douze mois (incluant Sofidy et ACE Management4). Ils se répartissent entre 21,2 mds€ pour le périmètre gestion d’actifs et 2,1 mds€ pour l’activité d’investissement.

Le résultat opérationnel des activités de gestion d’actifs progresse à nouveau et ressort à 20,5 m€ à fin juin 2019, contre 9,2 m€ un an plus tôt. A périmètre comparable5, il affiche une solide progression de +15% sur un an, porté par la forte croissance des commissions de gestion générées sur le semestre. Le résultat opérationnel de l’activité d’investissement ressort à 119,4 m€, contre une perte de -71,9 m€ un an plus tôt, qui tenait notamment compte d’évolutions défavorables de la valeur de certains actifs cotés.

Le résultat net part du Groupe à fin juin 2019 est ainsi fortement positif et s’élève à 97,2 m€, à comparer à une perte de -81,4m€ un an plus tôt.

Le résultat opérationnel du périmètre gestion d’actifs affiche une croissance de +15%

Au 30 juin 2019, les encours de l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital s’élèvent à 21,2 mds€, en hausse de +15% sur 12 mois (pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE Management) et de +4% sur les six premiers mois de 2019. La progression sur le premier semestre 2019 résulte d’une collecte nette dynamique de +1,2 md€, portée en majorité par les activités de private equity et d’immobilier, diminuée de distributions à hauteur de -0,5 md€, principalement du fait des stratégies de dette privée, auxquelles s’ajoutent +0,2 md€ d’effets de marché positifs.

Sur les 21,2 mds€ d’encours du périmètre gestion d’actifs à fin juin 2019, les actifs sous gestion générateurs de revenus atteignent 17,4 mds€, en croissance de +7% à périmètre comparable, et représentent ainsi 82% des actifs sous gestion du périmètre gestion d’actifs, contre 79% au 31 décembre 2018. Ces actifs générateurs de revenus sont très majoritairement issus de fonds fermés, sur des durées longues et permettent donc au Groupe de disposer d’une bonne visibilité sur sa génération future de revenus.

Tout en confirmant son approche sélective et disciplinée, le Groupe a poursuivi sur le premier semestre une bonne dynamique d’investissement au sein de ses fonds. Ainsi, les investissements réalisés au cours du semestre au travers des fonds fermés gérés par le Groupe atteignent 1,5 md€, en progression de +25% sur un an à périmètre comparable.

Les revenus de l’activité de gestion d’actifs sont en forte croissance sur le semestre et s’élèvent à 75,9 m€ à fin juin 2019. Ce montant se compare à des revenus de 35,8 m€ au 30 juin 2018 en données publiées, et de 61,1m€ pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE Management, soit une croissance à périmètre comparable de +24%.

Cette croissance est très largement portée par la progression des commissions de gestion en lien, d’une part, avec les investissements réalisés par les fonds de dette privée et d’immobilier du Groupe, où les commissions de gestion sont perçues sur le capital investi et, d’autre part, avec les levées de fonds réalisées dans le private equity, où les commissions de gestion sont assises sur les engagements des clients-investisseurs.

Le taux de commissionnement moyen appliqué par les fonds du Groupe ressort à 84 points de base à fin juin 2019, contre 69 points de base publiés à fin juin et fin décembre 2018. Cette nette progression est liée à la contribution croissante des activités d’immobilier et de private equity, dont les taux de commissionnement sont supérieurs à la moyenne du Groupe. Ce rééquilibrage du business mix de Tikehau Capital, au cœur de sa stratégie, s’est matérialisé sur les douze derniers mois tant au travers d’initiatives de croissance organique que via les acquisitions réalisées fin 2018 (Sofidy et ACE Management).

A la faveur d’une solide dynamique de croissance de ses revenus, Tikehau Capital a continué au cours du premier semestre 2019 à investir dans sa plateforme de gestion d’actifs, qui constitue un actif clé pour la poursuite de son développement en France et à l’international. Sur le premier semestre de 2019, les coûts opérationnels progressent ainsi de +28% à périmètre comparable, notamment en lien avec la montée en puissance des activités de private equity et l’ouverture du bureau de Tokyo intervenue au printemps 2019.

Ainsi, le résultat opérationnel du périmètre gestion d’actifs atteint 20,5 m€ à fin juin 2019, en progression de +15% en comparable. En données publiées, la contribution de ce périmètre aux résultats du Groupe a été multipliée par 2,2 au cours des douze derniers mois. Le taux de marge opérationnelle de cette activité s’élève à 27,0% à fin juin 2019 contre 25,7% un an plus tôt en données publiées6.

Les activités d’investissement contribuent fortement à la croissance des résultats

Les revenus des activités d’investissement sur le premier semestre 2019 s’élèvent à

157,7 m€, à comparer à un montant négatif à hauteur de -36,0 m€ à fin juin 2018 (lié pour mémoire à des variations défavorables de la valeur de certains actifs cotés). Ils se décomposent de la manière suivante :

Les revenus liés aux dividendes, coupons et distributions s’élèvent à 49,0 m€ à fin juin 2019, soit une hausse significative de +37% sur un an.

Les revenus liés aux variations de juste valeur sont positifs à hauteur de 108,7m€ sur le semestre reflétant les appréciations de valeur de différents actifs du portefeuille, qu’il s’agisse de participations cotées, non cotées ou d’investissements réalisés dans des fonds.

A noter que les revenus provenant des investissements réalisés par le Groupe dans les fonds qu’il gère s’élèvent à 34 m€ à fin juin 2019, en progression de +47% sur un an, ce qui représente un rendement moyen annualisé de 6,5%, en progression de 30 points de base par rapport au rendement annuel réalisé lors de l’exercice 2018. Le Groupe confirme son objectif de rentabilité pour les investissements réalisés dans ses propres fonds, situé entre 10% et 15% en normatif.

Après prise en compte des coûts opérationnels à hauteur de -37,5 m€ ainsi que de la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence pour -0,8 m€, les activités d’investissement au 30 juin 2019 enregistrent un résultat opérationnel fortement positif à hauteur de 119,4 m€.

Le résultat net part du Groupe atteint 97,2 m€ sur le semestre

Aux contributions positives des périmètres de gestion d’actifs et d’investissement au compte de résultat du Groupe, se déduisent la charge liée aux intérêts financiers qui s’élève à -22,0 m€ ainsi qu’une charge non-récurrente de -3,1 m€ liée à des attributions d’actions gratuites. La charge d’impôts s’élève pour sa part à -17,6 m€ et les intérêts minoritaires représentent -0,1 m€.

Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2019 s’élève ainsi à 97,2 m€, à comparer à une perte nette de -81,4 m€ un an plus tôt.

Le bilan de Tikehau Capital, particulièrement solide, est un atout différenciant

Tikehau Capital dispose d’un bilan particulièrement robuste, qui a été renforcé au cours du premier semestre, afin de poursuivre les investissements dans ses propres fonds et de saisir des opportunités de croissance externe dans le domaine de la gestion d’actifs alternatifs, conformément à sa stratégie.

Au 30 juin 2019, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 3,1 mds€ contre 2,3 mds€ au 31 décembre 2018. Pour mémoire, le Groupe a finalisé le 25 juin 2019 une augmentation de capital pour un montant brut de 715 m€. Cette augmentation de capital, la plus importante de l’histoire de Tikehau Capital, mais aussi la plus importante réalisée en France au cours du semestre, permet au Groupe d’affirmer son positionnement sur le marché porteur de la gestion d’actifs alternative. Cette opération démontre également la forte appétence des investisseurs, notamment internationaux, pour le modèle différenciant développé par Tikehau Capital sur son marché.

Le portefeuille d’investissement du Groupe ressort à 2,4 mds€ (contre 2,1 mds€ au

31 décembre 2018). Au sein de ce portefeuille, les investissements du Groupe dans ses propres stratégies ressortent à 1,2 md€ au 30 juin 2019 (+0,3 md€ par rapport à fin décembre 2018), représentant ainsi 49% du portefeuille à fin juin 2019, contre 43% à fin décembre 2018. Cette part des investissements dans les lignes de métier du Groupe a vocation à continuer à augmenter dans les prochaines années en lien avec la stratégie de Tikehau Capital et au rythme des lancements de fonds à venir. Le Groupe confirme son objectif de porter la part de ses propres stratégies au sein de son portefeuille d’investissement entre 65 et 75% à l’horizon 2022.

Au 30 juin 2019, le Groupe affiche une position de trésorerie de 909 m€ sur une base consolidée, contre 463 m€ au 31 décembre 2018. Cette évolution reflète notamment les investissements réalisés par Tikehau Capital dans ses propres fonds au cours du semestre, qui ont été plus que compensés par le produit de l’augmentation de capital de juin 2019. L’endettement financier est quant à lui quasiment stable à 802 m€ contre 796 m€ à fin décembre 2018, avec un niveau de gearing de 26%.

Le 30 janvier 2019, Tikehau Capital a obtenu une première notation financière auprès de l’agence de notation financière Fitch à BBB-. Assortie d’une perspective stable, cette notation Investment Grade confirme la solidité du profil financier de Tikehau Capital.

Le Groupe reste engagé dans une gestion dynamique de son bilan, tant via la rotation de son portefeuille que par une attention portée au niveau et à la structure de son endettement.

Lancement d’un programme de rachat d’actions

Tikehau Capital annonce sa décision de confier à un prestataire de services d’investissement un mandat portant sur le rachat d’actions dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale annuelle ordinaire du 22 mai 2019. Les actions ainsi rachetées seront destinées à couvrir les plans d’actions gratuites et de performance de Tikehau Capital et/ou à être remises dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, dans la limite de 5% du capital social conformément à la loi.

Ce mandat, signé ce jour, porte sur un volume maximal de 1 400 000 actions Tikehau Capital, soit environ 1% du capital social, à un cours n’excédant pas les limites imposées par la septième résolution adoptée par l’Assemblée générale du 22 mai 2019.

Au titre dudit mandat, les rachats pourront intervenir au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

Le descriptif du programme de rachat d’actions (figurant au paragraphe 8.3.4 du Document de référence de Tikehau Capital enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 18 avril 2019 sous le numéro R. 19-008) et le texte de la septième résolution susvisée (figurant au paragraphe 9.4 dudit Document de référence) sont disponibles sur le site internet de la société à la rubrique Informations réglementées

(https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information).

Perspectives

Le premier semestre 2019 a confirmé la pertinence de la stratégie de Tikehau Capital, avec notamment la contribution croissante de l’activité de gestion d’actifs aux revenus et aux résultats du Groupe.

Depuis le 30 juin 2019, le Groupe progresse dans la mise en œuvre de sa stratégie :

Dans les activités de dette privée, le Groupe a finalisé le 19 juillet 2019 son 5ème CLO (Collateralized Loan Obligation) pour un montant de 0,5 md€, avec une base d’investisseurs diversifiée et fortement internationale, démontrant la forte reconnaissance de l’expertise du Groupe, qui gère désormais 2,1 mds€ dans ce domaine.

Le Groupe annonce le lancement d’un nouveau fonds de private equity, qui reprendra en secondaire six participations jusqu’ici détenues en direct par le bilan de Tikehau Capital. Ce fonds de secondaire sera complètement investi dès le premier jour avec un montant cible d’actifs sous gestion de 210 m€, reflétant la valeur des participations apportées et des engagements complémentaires à appeler par le fonds auprès de ses investisseurs. Cette initiative permet à Tikehau Capital d’étendre son offre de private equity à destination d’investisseurs tiers tout en maintenant une gestion active de son bilan, visant notamment à rééquilibrer son portefeuille d’investissement vers ses propres fonds. Le transfert de ces participations a impacté positivement les revenus du portefeuille à hauteur de 10,3 m€ sur le premier semestre 2019.

Tikehau Capital annonce également avoir conclu un accord pour céder sa participation dans HDL Development, la holding de contrôle du groupe Assystem (ASY.PA). En décembre 2013, le Groupe avait investi 40 m€ dans HDL Development (dont 35 m€ pour le bilan et 5 m€ via un fonds géré par le Groupe) pour financer une offre publique d’achat sur Assystem aux côtés du président-fondateur

M. Dominique Louis. Dans le cadre de cet accord de rachat conclu avec HDL Development qui devrait se déboucler dans le courant du mois de novembre 2019, le Groupe recevra 55 m€ en numéraire (dont environ 48 m€ pour le bilan) et 657 895 actions Assystem (représentant 4,2% du capital et dont 575 659 actions seront reçues par le bilan), ce qui représente un multiple de 2,5 fois l’investissement initial7.Cet accord est assorti d’un éventuel complément de prix portant sur la cession de la participation d’Assystem dans Expleo Group. Tikehau Capital se réjouit d’avoir pu accompagner Assystem et son équipe, emmenée par M. Dominique Louis, au cours de ces six ans.

Enfin, le Groupe poursuit son expansion internationale avec, d’une part, l’ouverture d’un bureau au Luxembourg et, d’autre part, l’annonce le 2 septembre 2019 de la conclusion d’une alliance commerciale et financière avec T&D Insurance Group, compagnie d’assurance japonaise de premier plan, centrée sur la distribution au Japon des produits de dette privée de Tikehau Capital, et qui pourrait être étendue par la suite à d’autres classes d'actifs gérées par le Groupe. Afin de renforcer cette alliance stratégique à long terme, T&D Insurance Group8 a fait part de son intention d’entrer au capital de Tikehau Capital à travers l’acquisition d’actions.

Ainsi, après un exercice 2018 marqué par une croissance des encours liée en particulier à la quatrième génération de fonds de Direct Lending du Groupe, dont la levée s’est achevée dans les tout premiers mois de 2019, l’année en cours sera, à l’image du premier semestre, principalement marquée par le déploiement de ces fonds ainsi que par la montée en puissance des stratégies d’immobilier et de private equity.

Tikehau Capital se fixe ainsi pour objectif d’atteindre entre 24,5 mds€ et 25 mds€ d’actifs sous gestion à fin 2019. Par ailleurs, la marge opérationnelle de l’activité de gestion d’actifs au second semestre est attendue à un niveau supérieur à celui atteint au cours du premier semestre.

Tikehau Capital est en ordre de marche pour la réalisation de ses objectifs structurants à horizon 2022, consistant à atteindre plus de 35 mds€ d’actifs sous gestion et à générer plus de 100 m€ de résultat opérationnel dans la gestion d’actifs.

La réunion de présentation des résultats semestriels sera retransmise le 19 septembre 2019 à partir de 9h (CET) sur le site www.tikehaucapital.com.

Agenda

28 novembre 2019 - Actifs sous gestion à fin septembre 2019

13 février 2020 - Actifs sous gestion 2019

19 mars 2020 - Résultats annuels 2019

Chiffres-clés du premier semestre 2019

Actifs sous gestion

Montant au 30/06/2019 (en mds€) Croissance par rapport au 30/06/20189 Croissance par rapport au 31/12/2018 Dette privée 8,4 +31% +1% Immobilier 8,0 +9% +6% Stratégies liquides 3,3 -8% +2% Private equity 1,5 +39% +17% Actifs sous gestion de l’activité de gestion d’actifs 21,2 +15% +4% Dont actifs sous gestion générant des commissions 17,4 +12% +7% Dont actifs sous gestion qui généreront à l’avenir des

commissions 2,7 +29% -10% Dont actifs sous gestion ne générant pas de

commissions 1,1 +38% -8% Actifs sous gestion de l’activité d’investissement 2,1 +29% +35% Total des actifs sous gestion 23,4 +16% +6%

Compte de résultat simplifié

En millions d’euros Eléments du compte de résultat 30 juin 2019 30 juin 2018 publié10 Activités de gestion d’actifs Revenus des sociétés de gestion 75,9 35,8 Taux de commissionnement moyen pondéré 84 pb 69 pb Charges opérationnelles (55,4) (26,6) Résultat des activités de gestion d’actifs 20,5 9,2 Activités d’investissement Revenus du portefeuille 157,7 (36,0) Charges opérationnelles (37,5) (36,4) Participations mises en équivalence et éléments non-courants (0,8) 0,5 Résultat des activités d’investissement 119,4 (71,9) Groupe Résultat financier (22,0) (12,6) Charge non-récurrente d’attribution

d’actions gratuites 11 (3,1) (3,2) Impôts (17,6) (2,2) Intérêts minoritaires (0,1) (0,6) Résultat net, part du Groupe 97,2 (81,4)

Bilan simplifié

En millions d’euros Eléments du bilan 30 juin 2019 31 déc. 2018 Portefeuille d’investissement 2 447 2 083 Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie 909 463 Autres actifs courants et non courants 639 601 Total Actifs 3 995 3 147 Capitaux propres, part du groupe 3 065 2 274 Intérêts minoritaires 1 1 Dettes financières 802 796 Autres passifs courants et non-courants 127 76 Total Passifs 3 995 3 147 Gearing 12 26% 35% LTV 13 (3)% 12% Lignes de crédit non tirées 650 580

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 23,4 milliards d’euros et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Luxembourg, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

1 Les données relatives aux actifs sous gestion ne font pas l’objet d’un audit.

2 Pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE Management.

3 Les procédures d’audit menées par les Commissaires aux comptes sur les états financiers sont en cours.

4 Pour mémoire, les actifs sous gestion du Groupe publiés au 30 juin 2018 s’élevaient à 14,8 mds€, répartis entre 13,2 mds€ pour le périmètre de gestion d’actifs et 1,6 md€ pour l’activité d’investissement. Pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE Management, les actifs sous gestion au 30 juin 2018 s’élèvent à 20,1 mds€, répartis entre 18,5 mds€ pour le périmètre de gestion d’actifs et 1,6 md€ pour l’activité d’investissement.

5 Pro forma de l’acquisition de Sofidy et ACE Management, le résultat opérationnel du périmètre gestion d’actifs à fin juin 2018 s’élève à 17,8 m€.

6 A périmètre comparable, la marge opérationnelle du périmètre de gestion d’actifs à fin juin 2018 est de 29,1%.

7 Multiple calculé sur la base d’un cours d’Assystem à 38 euros.

8 Par l’intermédiaire de sa filiale T&D United Capital Co., Ltd.

9 Pro forma, incluant les contributions de Sofidy et ACE Management

10 En pro forma, intégrant les contributions de Sofidy et ACE Management, les revenus et le résultat opérationnel des activités de gestion d’actifs sur le premier semestre 2018 s’élèvent à 61,1 m€ et 17,8 m€ respectivement.

11 Les paiements non-récurrents fondés sur des actions gratuites se réfèrent principalement aux coûts du plan d’attribution d’actions gratuites (IFRS 2) du 1 décembre 2017, incluant les charges sociales, mis en place suite au processus d’introduction en bourse.

12 Gearing = Total des dettes financières / Capitaux propres, part du groupe

13 LTV = (Dette financières – Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie) / (Total Actifs – Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie)

