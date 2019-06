Tikehau Capital : acquisition de 2 hôtels par le fonds immobilier à stratégie « value added »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital, groupe de gestion alternative et d'investissement, et Le Groupe de l'Hôtellerie, spécialiste de la gestion hôtelière, acquièrent deux hôtels au coeur de Paris à travers le fonds d’investissement immobilier à stratégie « value added » du premier. Les hôtels Corona Opéra et Touraine Opéra sont deux hôtels trois étoiles d'une capacité combinée de 97 chambres. Situés dans le 9ème arrondissement de Paris, ces hôtels sont à proximité de l'Opéra de Paris et des grands magasins.Il s'agit de la troisième acquisition du fonds à stratégie " value added " de Tikehau Capital après le partenariat avec Bouygues Immobilier, dans le cadre du projet de redéveloppement Charenton-Bercy, et l'acquisition du centre commercial Nicholsons à Maidenhead au Royaume-Uni.Lancé en juin 2018, ce fonds pan-européen à stratégie " value added " sur toutes les classes d'actifs est un véhicule qui offre des opportunités de co-investissement à de grands investisseurs institutionnels.Frédéric Jariel, directeur des activités immobilières de Tikehau Capital, a déclaré : "Cet investissement constitue une nouvelle étape dans le déploiement de notre fonds à stratégie " value added " et confirme notre intérêt pour le secteur hôtelier dans le cadre de l'expansion dynamique de notre activité immobilière".