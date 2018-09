Tikehau Capital : annonce l’arrivée d’Ephraïm Marquer en qualité de Directeur de la Conformité

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce la nomination d’Ephraïm Marquer au poste de Directeur de la Conformité.

La nomination d’Ephraïm Marquer s’inscrit dans la démarche engagée par Tikehau Capital d’assurer un niveau élevé de conformité dans les huit bureaux du Groupe.

Sous l’autorité de la Direction générale, Ephraïm Marquer aura ainsi sous sa responsabilité la supervision de la conformité des activités du groupe à l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives les plus exigeantes de l’industrie.

Ephraïm Marquer, 49 ans, titulaire d’un mastère spécialisé en immobilier et gestion de patrimoine de KEDGE Business School Bordeaux ainsi que d’un DEA de science politique de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, était depuis 2008, Responsable Mondial de la Conformité de BNP Paribas Asset Management.

Entre 2005 et 2008, au sein de l’AFG (Association française de la gestion financière), il a successivement occupé les fonctions de directeur de l'épargne salariale, de l'épargne retraite et du capital-investissement puis celle de directeur du pôle gestion d'actifs. Il était auparavant chargé de mission, responsable de la section épargne salariale et capital-investissement au sein de la Commission des opérations de bourse (COB) avant de devenir responsable de la section techniques de gestion et de commercialisation du service de la gestion d’actifs à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il a démarré sa carrière en 1998 au Crédit Agricole Indosuez comme gérant de portefeuille à la direction de la clientèle privée.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 14,2 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2018) et dispose de 2,5 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2017). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 220 collaborateurs (au 31 mars 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

