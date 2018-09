Tikehau Capital annonce la nomination d'un Directeur de la Conformité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, a annoncé la nomination d’Ephraïm Marquer au poste de Directeur de la Conformité. Sous l'autorité de la Direction générale, il aura ainsi sous sa responsabilité la supervision de la conformité des activités du groupe à l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives les plus exigeantes de l'industrie.Ephraïm Marquer, 49 ans, titulaire d'un mastère spécialisé en immobilier et gestion de patrimoine de KEDGE Business School Bordeaux ainsi que d'un DEA de science politique de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, était depuis 2008, Responsable Mondial de la Conformité de BNP Paribas Asset Management.