Tikehau Capital : bond de 35% des Fee-related earnings 2021 et dividende de 1 euro

Tikehau Capital a dévoilé des profits en forte amélioration au titre de 2021. Les Fee-related earnings (FRE) ont augmenté de 35%, pour atteindre 95 millions d'euros, soit une marge FRE de 36%, ce qui correspond à une hausse de 65 points de base sur l'année. « Ce résultat reflète le solide levier opérationnel qui sous-tend le modèle de croissance de Tikehau Capital dans le secteur de la gestion d'actifs », explique la société.



Fort de ces bonnes performances, Tikehau Capital proposera le versement d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2021, qui inclut 0,60 euro de dividende de référence et 0,40 euro de dividende spécial.



Grâce à son bilan solide, qui a été encore renforcé en 2021, le gestionnaire d'actifs alternatifs se dit bien positionné pour faire face aux incertitudes qu'engendre la situation géopolitique actuelle.



Tikehau Capital indique suivre de près l'évolution de la situation géopolitique actuelle et précise que ses différentes lignes métier n'ont pas en portefeuille de sociétés domiciliées en Ukraine ou en Russie, et que la part des revenus des sociétés en portefeuille qui est exposée à ces deux pays est limitée. Le travail d'évaluation des risques se poursuit à mesure que la crise politique et désormais économique évolue.



Tikehau Capital dispose de 6,2 milliards d'euros de dry powder au sein des fonds qu'il gère, leur permettant de saisir les opportunités d'investissement offertes par les dislocations de marché.



Le groupe organise un Capital Markets Day le 22 mars 2022 et présentera alors le nouveau chapitre de son développement et ses leviers de croissance et de rentabilité.





