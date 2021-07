Tikehau Capital : dépasse son objectif de levée de fonds pour la deuxième génération de sa stratégie européenne dédiée aux situations spéciales avec un closing final de 617 millions d'euros

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d'actifs alternatifs, annonce aujourd'hui le closing final du fonds Tikehau Special Opportunities II (TSO II) avec 617 millions d’euros levés. TSO II est le deuxième millésime de la stratégie de situations spéciales de Tikehau Capital, et ce fonds a permis de lever un montant plus de quatre fois supérieur à TSO I. Son objectif initial était de 500 millions d’euros.

Lancé fin 2019, TSO II a un mandat d'investissement flexible, et propose des solutions de financement d'entreprises et des solutions adossées à des actifs sur les marchés de crédit primaires et secondaires en Europe. L'approche opportuniste et multisectorielle de cette stratégie permet d'investir sur l’ensemble des cycles de marché et au fil des évolutions de l’environnement macroéconomique. Composée de 8 professionnels, l’équipe est diversifiée, expérimentée et s'appuie sur l'expertise globale de la plateforme d'investissement de Tikehau Capital dans les domaines de la dette privée, du capital-investissement, de l'immobilier et des marchés de capitaux.

À ce jour, TSO II a déployé plus de 50 % de ses engagements via des investissements et des engagements fermes. Le rythme de déploiement s'est considérablement accéléré en 2020 dans le contexte lié à la pandémie de Covid-19. Plus récemment, l'équipe Tactical Strategies a réorienté sa stratégie vers l’immobilier et le crédit aux entreprises, illustrant sa réactivité et son agilité. Les investissements types réalisés par le fonds peuvent aller des rescue loans aux financements de liquidités d'entreprises, en passant par des solutions de financement sur mesure pour soutenir les plans de croissance d’entreprises ayant un accès limité aux marchés de capitaux et aux solutions de financement traditionnels.

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 29,4 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 607 collaborateurs (au 31 mars 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Cette opération a été réalisée par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS (pour le compte des fonds qu'elle gère), société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-0700000006.

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

Veuillez noter que les parts de TSO II sont réservées à des clients professionnels au sens de la Directive MIF et que la période de commercialisation de TSO II est désormais close.

