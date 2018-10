Tikehau Capital : et Bpifrance entrent au capital de GreenYellow pour accélérer son développement avec un investissement de 150M

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181012005392/fr/

Tikehau Capital (Paris:TKO) et Bpifrance s’associent afin d’investir 150 millions d’euros par augmentation de capital dans GreenYellow, filiale du Groupe Casino, un des leaders de la fourniture de services énergétiques

Fondée en 2007 au sein du Groupe Casino, la société GreenYellow propose des solutions uniques dans le domaine de la transition énergétique. Engagée dans le développement de solutions B2B visant à réduire les dépenses énergétiques de ses clients, GreenYellow a développé plus de 150 projets photovoltaïques décentralisés générant environ 190 MWc et exploite plus de 1 500 contrats d'efficacité énergétique tant avec le groupe Casino qu’avec des clients tiers. GreenYellow compte plus de 260 collaborateurs et est aujourd’hui présent en France, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie.

Cet investissement de 150M€ permettra d’accélérer la prochaine phase de croissance de Green Yellow en France et à l’international au travers de projets d’ores et déjà identifiés en faveur de la transition énergétique. Cela contribuera, ainsi à renforcer sa position de leader sur ses marchés cibles. Tikehau Capital et Bpifrance détiendront ensemble près de 24% du capital de GreenYellow aux côtés du groupe Casino.

Pour Emmanuel Laillier, directeur du Private Equity au sein de Tikehau Capital « GreenYellow dispose d’un positionnement unique permettant d’offrir une solution complète à ses clients sur le marché en forte croissance de la transition énergétique, en parfaite cohérence avec notre stratégie dédiée à ce secteur, et notre expérience auprès des entreprises en croissance »

Pour Sébastien Moynot, Directeur du fonds ETI 2020 de Bpifrance «Accompagner le développement international d’un leader français comme GreenYellow, dont l’équipe de management a démontré au cours des dernières années son expertise transverse des problématiques énergétiques et sa capacité d’innovation et dont l’action vient favoriser la Transition Energétique et Ecologique est au cœur du mandat de Bpifrance».

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 14,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2018) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, Private Equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 230 collaborateurs (au 30 juin 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker : TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181012005392/fr/