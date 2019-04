Tikehau Capital et Bpifrance investissent dans ADDEV Materials

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital, au travers de son fonds paneuropéen de capital-développement minoritaire, et Bpifrance réalisent un investissement de 38 millions d’euros au sein de la société ADDEV Materials dans la perspective de son développement international. Cette dernière est une entreprise industrielle, spécialisée dans les process de transformation et de découpe sur-mesure de matériaux haute performance (isolants, films techniques, adhésifs, mousses, colles…).Employant 500 personnes, ADDEV Materials génère un chiffre d'affaires de près de 110 millions d'euros et est présente principalement en Europe et en Amérique du Nord.Au travers de cet investissement, Tikehau Capital et Bpifrance souhaitent accompagner cette ETI en forte croissance (chiffre d'affaires multiplié par 2 en cinq ans avec une forte expansion internationale), en lui donnant les moyens de renforcer son développement à l'international et son positionnement sur des marchés porteurs, tels que l'aéronautique, au travers d'opérations de croissance externe sur deux grandes zones, l'Europe et l'Amérique du Nord.