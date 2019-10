Tikehau Capital : et Bpifrance se renforcent au capital d'ADDEV Materials pour financer l'acquisition de deux entreprises américaines

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), pour le compte de son fonds paneuropéen de capital-croissance, Bpifrance et des investisseurs minoritaires réinvestissent 33 millions d’euros au capital d’ADDEV Materials afin de financer l’acquisition des sociétés américaines Andpak et Zip-Chem.

ADDEV Materials est une entreprise industrielle, spécialisée dans les process de transformation et de découpe sur-mesure de matériaux haute performance (isolants, films techniques, adhésifs, mousses, colles...). Employant plus de 700 personnes, ADDEV Materials est présente principalement en Europe et en Amérique du Nord.

L’augmentation de capital de 33 millions d’euros doit permettre à ADDEV Materials de poursuivre sa croissance à travers les acquisitions d’Andpak, une société spécialisée dans le conditionnement sur mesure de produits chimiques pour l’aéronautique et de Zip-Chem, un formulateur et fabricant de produits de préparation de surface, anticorrosion, lubrifiants, nettoyant.

L’augmentation de capital fait suite à un premier investissement de 38 millions d’euros de Tikehau Capital et de Bpifrance et des investisseurs minoritaires en avril dernier pour accompagner cette ETI en forte croissance en lui donnant les moyens de renforcer son développement à l’international à travers des opérations de croissance externe.

ADDEV Materials a également réalisé, respectivement en avril et juillet dernier, les acquisitions de Graytone (sociétés Pexa et PSG), société anglaise spécialisée dans la distribution de produits de traitement de surface et de peinture pour les secteurs de l’aéronautique et de la défense et de Riewoldt, un fournisseur allemand d'adhésifs sur mesures. Ces opérations de croissance aux Etats-Unis et en Europe permettent à ADDEV Materials de réaliser un CA de 170 millions d’euros, en croissance de plus de 50% sur l’année1.

L’investissement de Tikehau Capital est réalisé au travers de son fonds de capital-croissance paneuropéen dédié aux entreprises de taille intermédiaire en croissance. Ce fonds a pour vocation d’accompagner des équipes dirigeantes et des structures considérées pour leur fort potentiel par les équipes d’investissement sur des marchés en développement.

Emmanuel Laillier, Directeur du Private Equity de Tikehau Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer notre investissement au sein d’ADDEV Materials. A travers ces opérations de croissance externe aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, ADDEV Materials accélère son développement international pour se positionner comme un futur leader international spécialiste des produits techniques et chimiques sur mesure pour l’aéronautique, le spatial et la défense ».

Arnaud Legardeur, Directeur d’investissement chez Bpifrance, ajoute : « L’acquisition de Zip-Chem et Andpak constitue une étape structurante dans la stratégie de croissance internationale d’ADDEV Materials. Ce réinvestissement vise à donner à cette ETI française les moyens nécessaires à son développement et à sa visibilité sur le secteur d’excellence de l’aéronautique aux Etats Unis. Il matérialise également la confiance que nous accordons au management d’ADDEV Materials dans sa stratégie de conquête résolument tournée vers l’international ».

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 23,4 milliards d’euros et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Luxembourg, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

AVERTISSEMENT :

Cette opération a été réalisée par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS (pour le compte du fonds géré), société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-0700000006.

Le présent document ne doit pas être publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays dans lequel sa publication, diffusion, transmission ou distribution serait illégale. Ces informations ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers ou un service de conseil en investissement.

Ce document ne contient que des informations d’ordre général fournies à titre d’information et ne doit pas être considéré comme une recommandation générale ou spécifique d’investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et aucun rendement ne peut être garanti. Certaines affirmations et données prévisionnelles sont basées sur les perspectives, les conditions de marché et la conjoncture économique actuelles ainsi que sur les opinions et convictions de Tikehau Capital et/ou de ses filiales. En raison des risques et des incertitudes qui entourent tout investissement, il pourrait survenir des écarts significatifs entre les rendements finaux et ceux présentés ou envisagés dans toute déclaration prospective, toute étude de cas ou toute prévision.

--------

1 Source ADDEV Materials

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191015006215/fr/