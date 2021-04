Tikehau Capital et CNP Assurances : UC de private equity sur le thème de la transition énergétique 07/04/2021 | 12:16 Envoyer par e-mail :

CNP Assurances et son partenaire Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, lancent en exclusivité pour les clients de CNP Patrimoine, la première unité de compte de private equity sur le thème de la transition énergétique. « CNP Relance et Climat » permet aux investisseurs individuels d'avoir accès, au travers d'un fonds de private equity dédié à la transition énergétique labélisé « Relance », à des placements dans des actifs non cotés en investissant dans l'économie réelle pour répondre à l'urgence climatique.



" Cette unité de compte que nous avons baptisée CNP Relance et Climat participe, par ailleurs, à l'engagement de CNP Assurances en faveur de la transition énergétique et pour la limitation du réchauffement climatique selon les termes de l'Accord de Paris " déclarent Cécile Blondeau-Dallet et François Guilgot, co-directeurs de la business unit ingénierie et clientèles patrimoniales de CNP Assurances.





