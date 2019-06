Tikehau Capital : et Le Groupe de l'Hôtellerie acquièrent deux hôtels à Paris

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion alternative et d'investissement, et Le Groupe de l'Hôtellerie, spécialiste de la gestion hôtelière, de l'investissement et du développement, acquièrent deux hôtels au cœur de Paris à travers le fonds d’investissement immobilier à stratégie « value added » de Tikehau Capital.

Les hôtels Corona Opéra et Touraine Opéra sont deux hôtels trois étoiles d'une capacité combinée de 97 chambres. Situés dans le 9ème arrondissement de Paris, ces hôtels sont à proximité de l'Opéra de Paris et des grands magasins. Construits au XIXe siècle, ils disposent d’un fort potentiel de développement alors même que le secteur de l'hôtellerie et des loisirs à Paris est en croissance et offre de nombreuses opportunités. 1

Une troisième acquisition pour le fonds d’investissement immobilier à stratégie « value added » de Tikehau Capital

Il s’agit de la troisième acquisition du fonds à stratégie « value added » de Tikehau Capital après le partenariat avec Bouygues Immobilier, dans le cadre du projet de redéveloppement Charenton-Bercy, et l'acquisition du centre commercial Nicholsons à Maidenhead au Royaume-Uni.

Lancé en juin 2018, ce fonds pan-européen à stratégie « value added » sur toutes les classes d’actifs est un véhicule qui offre des opportunités de co-investissement à de grands investisseurs institutionnels.

Frédéric Jariel, directeur des activités immobilières de Tikehau Capital, a déclaré : "Cet investissement constitue une nouvelle étape dans le déploiement de notre fonds à stratégie « value added » et confirme notre intérêt pour le secteur hôtelier dans le cadre de l'expansion dynamique de notre activité immobilière".

Une opération réalisée en collaboration avec le Groupe de l'Hôtellerie

Le Groupe de l'Hôtellerie est un spécialiste français de la gestion hôtelière, de l'investissement et du développement, qui accompagne Tikehau Capital en tant que partenaire hôtelier.

Gilles Douillard, Président du Groupe de l'Hôtellerie, déclare : "Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Tikehau Capital sur cette opération. Le secteur hôtelier offre de nombreuses opportunités de projets de développement à valeur ajoutée et nous sommes heureux de partager notre expertise pour soutenir ce projet".

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 22,4 milliards d’euros (au 31 mars 2019) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 440 collaborateurs (au 31 mars 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

1 Comité Régional du Tourisme Parisien : dans le secteur de l’hôtellerie, avec 35 millions de clients en 2018, le nombre d'arrivées est en hausse de 3,6% par rapport à 2017

