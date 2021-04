Tikehau Capital et MACSF lancent une unité de compte de dette privée en assurance vie 16/04/2021 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Les deux sociétés créent une unité de compte qui permet aux épargnants d'investir dans la dette privée d'entreprises de taille intermédiaire non cotées françaises et européennes tout en conservant la disponibilité de leur épargne. Le format " evergreen ", à durée de vie illimitée, de ce support d'investissement garantit aux investisseurs une grande visibilité sur la progression de leur épargne et une liquidité à tout moment.



Baptisé Tikehau Financement Entreprises, ce support d'investissement sera disponible en exclusivité au sein du contrat d'assurance vie de la MACSF, le RES Multisupport, dès le mois de mai 2021, dans le cadre du profil libre et sans montant minimum de versement. Il sera également accessible dans le plan d'épargne retraite RES Retraite. Cet investissement bénéficie d'une démarche responsable pleinement intégrée.





