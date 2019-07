Tikehau Capital nomme Guillaume Spinner Directeur des Opérations de Tikehau IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, a annoncé la semaine dernière la nomination de Guillaume Spinner au poste de Directeur des Opérations de Tikehau Investment Management, sa principale filiale de gestion d'actifs.Sous la responsabilité de Thomas Friedberger et d'Henri Marcoux, directeurs généraux de Tikehau IM, il sera responsable des services opérations et relations clients, travaillant en étroite collaboration avec toutes les expertises métiers afin d'assurer une coordination accrue et de permettre à la société de gestion d'actifs de soutenir la croissance continue de Tikehau Capital, en France comme à l'étranger.Guillaume Spinner aura notamment pour priorité de superviser l'automatisation de Tikehau IM en soutien de la solide trajectoire de croissance du groupe. Il contribuera également au travail de structuration des fonds pour saisir de nouvelles opportunités de collecte.Guillaume Spinner, 45 ans, a occupé précédemment les fonctions de Directeur au sein d'un family office, après avoir occupé celles de Responsable de la gestion des fonds chez Aviva Investors Real Estate France, gérant plus de 2 milliards d'euros d'actifs. De 2003 à 2017, Guillaume a travaillé au sein d'AXA Investment Management Real Assets, d'abord en tant que Directeur Financier des Fonds puis Directeur Financier. Il a débuté sa carrière chez Archon Group (Goldman Sachs) en 1998, où il a passé 5 ans. Guillaume est diplômé de l'EDHEC.