Tikehau Capital : nomme Olga Kosters au poste de Responsable de l'activité de fonds secondaires de dette privée

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, annonce la nomination d'Olga Kosters au poste de Responsable de l’activité de fonds secondaires de dette privée.

Le rôle d'Olga Kosters sera de lancer l’activité des fonds secondaires de dette privée. Elle exercera son activité depuis New York, sous la responsabilité locale de Tim Grell, Responsable de la Région Amérique du Nord, et de Cécile Mayer-Lévi, Directeur de l'activité de dette privée.

Olga Kosters, 47 ans, a 20 ans d'expérience en matière d'investissement et de structuration sur les marchés de capitaux privés et publics. Avant de rejoindre Tikehau Capital, Mme Kosters a conseillé, au sein de StepStone Global, de grands investisseurs institutionnels sur les stratégies de financement privés aux Etats-Unis et elle a dirigé les activités liées à la stratégie de dette privée corporate de Zurich Insurance Group. Auparavant, Mme Kosters a occupé plusieurs postes à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Londres.

« Au cours des quinze dernières années, Tikehau Capital est devenu l'une des sociétés de gestion d'actifs les mieux capitalisées au monde et a développé un vaste réseau d'investisseurs institutionnels et de partenaires stratégiques. La société poursuit ses efforts en matière d’investissement et continue d'investir une partie importante de ses fonds propres aux côtés de ses investisseurs. », déclare Olga Kosters. « Bien que la croissance du Groupe soit rapide, l'équipe a maintenu son esprit entrepreneurial et ses valeurs fondamentales. Je suis heureuse de rejoindre l'équipe pour construire cette nouvelle activité au sein de la stratégie de dette privée. »

Cécile Mayer-Lévi, Directeur de l’activité dette privée, commente : « Nous sommes heureux d’accueillir Olga dans notre équipe et d’élargir notre offre vers le marché secondaire de la dette privée. Nous voyons ce marché émerger et potentiellement se développer fortement au cours des prochains mois. »

Olga Kosters est diplômée d’un MBA de l'Université Hofstra et est titulaire du CFA.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 23,4 milliards d’euros (au 30 juin 2019) et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

