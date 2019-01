Tikehau Capital nomme Sir Peter Westmacott président de son International Advisory Board

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital a nommé Sir Peter Westmacott, ancien ambassadeur du Royaume-Uni, président de son International Advisory Board. Ce conseil consultatif a également accueilli quatre nouveaux membres dans la perspective de l'accélération de son développement en Asie : Nobuyuki Idei (ancien président de Sony Corporation), François Pauly (président de la Compagnie Financière La Luxembourgeoise), Kenichiro Sasae (ancien ambassadeur du Japon) et Fernando Zobel de Ayala (président d'Ayala Corporation)L'International Advisory Board se réunit plusieurs fois par an pour échanger sur les perspectives économiques et géopolitiques mondiales et analyser leurs impacts potentiels sur les marchés sur lesquels Tikehau Capital intervient.Issus de sphères politiques et économiques variées, ces personnalités d'expérience venant de zones géographiques diverses offrent à Tikehau Capital des points de vue et recommandations éclairés pour étayer ses stratégies et appuyer son développement à l'international.