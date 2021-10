Tikehau Capital : s'engage à dédier plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion d'ici à 2025 pour combattre l'urgence climatique et crée un Centre d'Action Climat

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs, se donne pour ambition de gérer d’ici 2025 au moins 5 milliards d’euros d’encours dédiés exclusivement à la lutte contre l’urgence climatique. Tikehau Capital disposera ainsi de moyens substantiels pour investir dans des entreprises et des projets engagés dans la décarbonisation de l'économie vers un avenir plus durable. Cet engagement significatif illustre l’ambition du Groupe d’investir l’épargne mondiale et d’accélérer la transition vers une économie plus résiliente, inclusive et créatrice de valeur durable pour tous.

Depuis près de 10 ans, Tikehau Capital finance des entreprises actives dans le domaine de la transition énergétique, et a déjà engagé plus d’1,5 milliard d’euros en faveur du climat au travers de ses stratégies de gestion d’actifs notamment private equity, dette privée et capital markets strategies.

Ces stratégies sont classées "Article 9" au sens de l’European Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), qui est un ensemble de règles fixées par l’Union Européenne visant à rendre le profil de durabilité des fonds plus comparable et d’en améliorer la compréhension par les investisseurs. À l'avenir, les stratégies d'investissement qui permettront à Tikehau Capital de réaliser son ambition de disposer d’ici 2025 de plus 5 milliards d'euros d’encours dédiés à la lutte contre le changement climatique seront toutes classées "Article 9" au sens de la SFDR.

Dans le cadre de son engagement continu dans la lutte contre l’urgence climatique et pour soutenir son ambition, Tikehau Capital annonce également aujourd’hui le lancement de son Centre d’Action Climat, une plateforme d’innovation financière en faveur de la décarbonation, de la biodiversité, de l’agriculture et de l’alimentation durables, de l’économie circulaire ou encore de la consommation durable. Le Centre regroupera initialement plus de 30 professionnels de l’investissement, experts ESG et Senior Advisors travaillant déjà à déployer les stratégies « climat » existantes. Ce Centre sera renforcé dans les mois qui viennent par plusieurs spécialistes du climat et de la finance durable.

Le Centre d’Action Climat sera dirigé par Pierre Abadie, nommé directeur Climat du Groupe en complément de ses fonctions de co-gérant du fonds de private equity T2 Energy Transition de Tikehau Capital. Pierre travaillera en coordination avec Cécile Cabanis, directrice générale adjointe du Groupe, afin d’assurer la pleine intégration des objectifs liés au climat dans l’ambition « Impact » et « ESG » de Tikehau Capital.

Pierre Abadie, directeur Climat du Groupe Tikehau Capital indique : « La décarbonation de notre économie est essentielle à la limitation du réchauffement climatique en deçà de 1.5°C. Par la création du Centre d’Action Climat, nous voulons accélérer notre engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique en mobilisant toutes nos stratégies d’investissement et ainsi participer à l’objectif de réduction par deux des émissions de CO2 à horizon 2030. »

Cette nouvelle étape marque la volonté d’accélérer une ambition déjà forte de Tikehau Capital, pionnier au service de l’action climatique et matérialisée par de nombreuses initiatives depuis près de 10 ans avec :

- Des investissements dans des développeurs d’énergies renouvelables qui ont contribué à la production de près de 5 gigawatts de capacité.

- En 2018, le lancement du premier fonds exclusivement dédié à la transition énergétique et à la décarbonation de l’économie “T2 Energy Transition”. A ce jour, la stratégie climat européenne du Groupe gère plus d’un milliard d’euros et a déployé plus de 500 millions d’euros en investissant dans 9 PME et ETI actives dans le domaine de la transition énergétique.

- Depuis 2020, le lancement de plusieurs stratégies climat comme un fonds de dette privée à impact ou encore le fonds high yield Tikehau Impact Credit visant à financer des entreprises ayant le potentiel de favoriser la transition vers une économie « net zéro carbone ».

- En mars 2021, Tikehau Capital a placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale de 500 millions d'euros, la première émission de ce type dans l’industrie de la gestion d’actifs. Le produit de l’émission obligataire, placée auprès de plus de 100 investisseurs institutionnels, sera utilisé pour investir dans des actifs durables ou dans des fonds du Groupe à thématiques durables alignés sur les objectifs de développement durable. Après cette émission réussie, et en tenant compte du refinancement de la facilité de crédit renouvelable non utilisée du Groupe en juillet 2021, la dette liée à l'ESG représente environ 60 % de la dette totale du Groupe à ce jour.

- En avril 2021, Tikehau Capital a annoncé le lancement d’une stratégie de private equity dédié à la décarbonation en Amérique du Nord visant à répliquer le succès du fonds T2 Energy Transition européen.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré : « Nous sommes convaincus que nous pouvons avoir un impact sur le changement climatique à travers l’ensemble de nos stratégies d’investissement. Avec le lancement de notre plateforme globale dédiée au climat visant à mobiliser des montants significatifs de nos actifs sous gestion, nous souhaitons mettre le savoir-faire, l’esprit entrepreneurial et l’agilité du Groupe au service de la décarbonation de l’économie. L’expertise climatique, les convictions de Pierre Abadie ainsi que celles de l’ensemble des équipes mobilisées dans nos stratégies climat seront clés dans la réussite de ce projet d’envergure. »

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 30,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,9 milliards d’euros au 30 juin 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 629 collaborateurs (au 30 juin 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

Le Sustainability Report de Tikehau Capital est disponible ici (en anglais uniquement).

