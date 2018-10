Tikehau Capital : signe un accord pour l’acquisition d’ACE Management, société de gestion dédiée au secteur de l’aéronautique, de la défense et de la cyber-sécurité

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce l’acquisition de la société de gestion ACE Management et l’arrivée de Marwan Lahoud afin de renforcer son activité en private equity avec une expertise sectorielle forte.

Tikehau Capital poursuit sa croissance avec l’acquisition de 100% du capital d’ACE Management. Cette acquisition d’un expert des secteurs de l’aéronautique, de la défense et de la cyber-sécurité s’inscrit dans la dynamique de renforcement des activités de private equity de Tikehau Capital. Aux côtés du fonds généraliste dédié aux entreprises en croissance, du fonds spécialiste pour le secteur de l’énergie et du fonds dédié aux situations spéciales aujourd’hui gérés par le Groupe, viendra donc s’ajouter une nouvelle gamme de fonds spécialisés.

Marwan Lahoud, qui a occupé des fonctions de premier plan dans le secteur aéronautique, rejoint Tikehau Capital et prendra la présidence du Conseil de surveillance d’ACE Management. Son expérience internationale et son expertise sectorielle constituent des atouts majeurs pour soutenir les ambitions de Tikehau Capital et d’ACE Management.

ACE Management est une société de gestion d’actifs spécialisée depuis 20 ans dans l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Les clients-investisseurs d’ACE Management sont principalement de grands groupes internationaux, présents dans les industries aéronautique et défense. La société gère ainsi 3 grandes familles de fonds au service de ses clients, représentant un total d’environ 440m€ d’actifs : Aerofund (aéronautique), Brienne (défense et sécurité) et Atalaya (Maritime).

Au-delà de l’acquisition de 100% du capital de la société ACE Management, Tikehau Capital participera au lancement la nouvelle génération de fonds gérés par ACE Management, tels que Brienne III, dédié à la cyber-sécurité, Atalaya II dédié au maritime et Elara, pour l’usine du futur.

Pour Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital : « Avec cette acquisition, nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie en accélérant notre développement dans le métier du private equity, tout en constituant une expertise sur un secteur porteur. L’approche sectorielle d’ACE Management offre une complémentarité forte avec le savoir-faire métier de Tikehau Capital ».

Pour Marwan Lahoud : « Séduit par l’esprit d’entreprise, l’ambition et la créativité des équipes de Tikehau Capital, je suis honoré de contribuer au développement du Groupe, en particulier à celui de son activité de private equity. ACE Management est aujourd’hui un gestionnaire de référence dans son secteur et va pouvoir entrer dans une nouvelle phase d’accélération grâce au soutien de Tikehau Capital. »

Pour Thierry Letailleur, Président du Directoire d’ACE Management : « Nous nous félicitons de ce rapprochement avec le groupe Tikehau Capital, qui va renforcer notre position sur le marché du private equity et nous permettre d’attirer de nouveaux investisseurs dans une aventure entrepreneuriale qui a démarré il y a 20 ans. Les opérations 2018 démontrent à nouveau la pertinence et la robustesse du modèle des fonds sectoriels d’ACE Management, toujours plus tournés vers l’industrie et l’innovation ».

ACE Management a été particulièrement actif au cours du dernier semestre, avec notamment l’accompagnement du groupe Socomore dans sa stratégie de croissance externe (produits chimiques aéronautiques de traitement de surface), la réorganisation du capital du groupe Rafaut (équipementier aéronautique) ou la réorganisation du capital du groupe Duqueine (pièces composites aéronautiques).

L’acquisition d’ACE Management sera réalisée sur base d’une valeur d’entreprise de 6,5 m€, et réglée à hauteur d’un maximum de 30% par apport en nature rémunéré en nouvelles actions Tikehau Capital et, pour le solde, en numéraire. Les apports donneront lieu à l’émission d’un maximum de 104 231 nouvelles actions Tikehau Capital.

La réalisation de l’opération, qui devrait intervenir avant la fin 2018, est soumise à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers (au titre du changement d’actionnariat de la société de gestion) et des autorités de la concurrence compétentes.

Conformément à la réglementation applicable, Tikehau Capital publiera un communiqué sur la réalisation effective de l’opération et détaillera notamment les conditions de l’apport.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 14,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2018) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 230 collaborateurs (au 30 juin 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché́ réglementé́ d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

A propos d’ACE Management

ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée, spécialisée depuis 20 ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, dans les secteurs Aéronautique, Maritime, Défense, et Sécurité. Elle gère 7 véhicules d’investissement représentant près de 440 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III), Financière de Brienne, Sécurité et Atalaya. Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran, Airbus Group, Airbus Helicopters, Thales, Naval Group, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), des investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, CIMR (Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite), Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire).

Pour plus d’information : www.acemanagement.fr

