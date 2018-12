Tikehau IM annonce le premier closing du fonds T2 Energy Transition

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Investment Management a annoncé le premier closing de T2 Energy Transition Fund pour un montant de 350 millions d'euros. Lancé à l’initiative de Tikehau Capital et de Total SA, ce fonds de Private Equity, dans lequel Bpifrance et Groupama sont des investisseurs de référence, est dédié à la transition énergétique. Il a vocation à soutenir les acteurs européens de la transition énergétique de taille intermédiaire dans leur développement, leur transformation et leur expansion, notamment internationale.Son modèle opérationnel différenciant s'appuie sur l'expertise de l'équipe d'investissement de Tikehau Investment Management tout en bénéficiant de l'expertise sectorielle et du réseau international de Total.Pour Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital : " Ce fonds s'inscrit parfaitement dans la politique ESG volontaire engagée par Tikehau Capital. Nous sommes convaincus que l'investissement en fonds propres est une démarche particulièrement efficace pour réaliser la transition énergétique, dès lors qu'il offre une perspective long-terme pour créer de la croissance et des emplois pour les entreprises ".Convaincus par le positionnement du fonds, Bpifrance et Groupama, investisseurs de références, ont souhaité rejoindre dès le premier closing les sponsors : Tikehau Capital et Total.