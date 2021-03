Tikehau confirme ses objectifs à horizon 2022

Tikehau Capital a enregistré une perte nette, part du groupe, de 206,6 millions d'euros en 2020, compte tenu des coûts liés aux instruments dérivés mis en place par le groupe au cours de l’année 2020, dans le cadre de sa politique de gestion des risques face à un contexte de marché inédit. Il avait généré un profit de 178,7 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs a progressé de 30,7% à 76,4 millions d'euros, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle de 37,3%, en progression de 3,9 points



Les revenus de l'activité de gestion d'actifs se sont élevés à 204,8 millions d'euros en 2020, dont 198,6 millions d'euros de commissions de gestion, en croissance de 19,4%, avec un taux de commissionnement moyen stable à 0,92%.



Tikehau Capital propose de distribuer 0,50 euro par action aux actionnaires au titre de l'exercice 2020, stable versus 2019.



Déjà publiés, les d'encours ont atteint 28,5 milliards d'euros à fin décembre 2020, portés par une collecte nette annuelle de 4,2 milliards pour la gestion d'actifs.



Il sera proposé à l'Assemblée générale une distribution de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020, un montant stable par rapport à 2019. Le détachement interviendra le 21 mai 2021 et la mise en paiement sera réalisée à compter du 25 mai 2021.



Tikehau Capital souligne qu'il dispose d'un bilan robuste qui lui permet de poursuivre les investissements dans ses propres fonds, conformément à sa stratégie d'alignement d'intérêts avec ses clients-investisseurs, ainsi que de saisir des opportunités de croissance externe dans le domaine de la gestion d'actifs alternative.



Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 2,8 milliards d'euros contre 3,1 milliards d'euros au 31 décembre 2019.



Le groupe a confirmé ses objectifs structurants (hors éventuelles acquisitions) à horizon 2022, consistant à atteindre des actifs sous gestion supérieurs à 35 milliards d'euros et des Fee-Related Earnings supérieurs à 100 millions d'euros. Le groupe de gestion précise qu'ils correspondent au résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs hors commissions de performance et d'intéressement à la surperformance.