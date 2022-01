Tilray enregistre une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires en raison d'une augmentation de la demande.

Tilray Inc a annoncé lundi un bond de 20 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, le producteur de pot canadien ayant bénéficié d'une hausse de la demande de cannabis et de produits connexes.

Les confinements provoqués par les pandémies ont stimulé la demande de produits liés au cannabis de la part des clients confinés chez eux, tandis que les nouveaux changements de politique favorables au secteur de la marijuana, notamment l'accès aux services bancaires fédéraux, ont suscité l'optimisme des investisseurs.

Le plus grand producteur de cannabis au monde en termes de ventes a déclaré que ses revenus ont atteint 155 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 novembre, contre 129 millions de dollars un an plus tôt.

La société a enregistré un bénéfice net de 6 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 89 millions de dollars un an plus tôt. (Reportage de Rithika Krishna à Bengaluru ; édition de Ramakrishnan M. et Shinjini Ganguli)