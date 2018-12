Tilray® investit 7, 5 millions C$ dans la société québécoise productrice de cannabis ROSE Lifescience Inc.

High Park conclut un accord de vente, approvisionnement, distribution et marketing avec ROSE comme partenaire exclusif au Québec.

Tilray, Inc. (NASDAQ:TLRY), un chef de file international des activités de recherche et de production de cannabis, annonce aujourd'hui son investissement dans la société de production de cannabis basée au Québec, ROSE LifeScience Inc. (« ROSE ») et la signature d’un accord exclusif de vente, approvisionnement, distribution et marketing entre High Park Farms Ltd. (« High Park »), une filiale en propriété exclusive de Tilray, et ROSE.

Tilray souscrira à 41 actions ordinaires de classe « A » (12 %) dans le capital de ROSE pour un montant de souscription de 7,5 millions C$ conformément à une entente de souscription (l’« Entente de souscription »). À la clôture de cette souscription, les seuls titres de ROSE émis et en circulation consisteront en 344 actions ordinaires de classe « A » et il n’y aura aucune option en circulation, ni de bon de souscription ou de droit d'acquisition de ROSE.

Dans le cadre de l’Entente de souscription, High Park et ROSE ont conclu un accord exclusif de vente, approvisionnement, distribution et marketing, afin de fournir les produits de High Park à base de cannabis pour adultes au Québec, y compris la marque actuelle Dubon™, qui est disponible exclusivement au Québec par le biais de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Les deux sociétés pourraient aussi collaborer dans le cadre d’autres produits ou marques à base de cannabis co-marqués destinés exclusivement à ce marché.

L’investissement dans la société ROSE représente un engagement à augmenter l’approvisionnement du marché québécois et la parfaite opportunité de fournir aux consommateurs des produits cultivés localement. ROSE a démarré la construction d’un site de culture de 54 000 pieds carrés sur son terrain à Huntingdon, Québec, et a déposé une demande de licence auprès de Santé Canada pour la culture, le traitement et la vente. Une fois la licence obtenue, ROSE deviendra le fournisseur exclusif des produits à base de cannabis pour adultes fabriqués par High Park.

« Tilray et High Park valorisent notre partenariat avec SQDC et notre engagement commun à établir un marché légal responsable et sécurisé pour le cannabis », a déclaré Adine-Fabiani Carter, directrice du marketing chez High Park. « Cet investissement dans une organisation, qui est québécoise de par son appartenance et son opération, permettra à High Park de mieux réaliser ce partenariat et servir le marché pour adultes au Québec. »

À propos de Tilray®

Tilray est un pionnier mondial dans les domaines de la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de dérivés de cannabis servant actuellement des dizaines de milliers de patients dans douze pays à travers cinq continents.

À propos High Park™

Basée à Toronto et dirigée par une équipe ayant une expérience approfondie du cannabis et des marques grand public, High Park a été créée pour développer, produire, vendre et distribuer un portefeuille diversifié de marques et de produits de cannabis destinés aux adultes. High Park est une filiale en propriété exclusive de Tilray, Inc., un chef de file mondial de la culture, du traitement et de la distribution du cannabis.

À propos de ROSE

Fondée par un groupe de cadres chevronnés disposant d'une vaste expérience acquise dans des industries fortement réglementées, ROSE s'engage à ce que le Québec bénéficie de la production, de la vente et de l'utilisation responsables du cannabis.

Le cannabis et les produits dérivés de ROSELifeScience seront de la plus haute qualité, produits à partir de protocoles rigoureux dans ses installations intérieures à environnements contrôlés, garantissant une qualité supérieure et une production constante à coût abordable à longueur d'année. En tant que producteur licencié québécois, ROSE participera activement au développement économique à Huntingdon, Québec, en créant, entre autres, 300 emplois directs au cours de ses premières années d'activité.

