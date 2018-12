Tilray® présente sa nouvelle filiale Tilray Latin America

Récemment acquise, la filiale Alef Biotechnology est officiellement renommée Tilray Latin America

Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY) ("Tilray"), un chef de file international des activités de recherche et de production de cannabis, a annoncé aujourd'hui qu'après avoir finalisé l'acquisition de son partenaire d'importation et de distribution Alef Biotechnology SpA ("Alef"), la société est officiellement rebaptisée Tilray Latin America SpA ("Tilray Latin America"), une filiale détenue en exclusivité par Tilray.

Tilray Latin America renforcera encore le positionnement de Tilray en tant que chef de file mondial sur le marché du cannabis médical. Tilray dispose actuellement de produits de cannabis médical disponibles dans douze pays, et évolue à l'échelle mondiale via ses filiales détenues en exclusivité en Australie & Nouvelle-Zélande, au Canada, en Allemagne et au Portugal.

Tilray Latin America importera, produira et distribuera les produits de cannabis médical de la marque Tilray au Chili, et créera une plateforme de distribution des produits Tilray dans l'ensemble de l'Amérique latine, en conformité avec les législations locales.

Tilray avait annoncé en février 2017 un partenariat avec Alef Biotechnology, pour l'importation et la distribution de produits Tilray au Chili et au Brésil. Alef, qui devient aujourd'hui Tilray Latin America, est actuellement sous licence par le gouvernement chilien pour la production commerciale de cannabis médical, et projette la construction d'installations dernier cri afin de produire et de traiter les produits de cannabis médical au niveau national. La législation chilienne autorise les patients à prendre des produits de cannabis médical sous la supervision d'un médecin traitant.

Alan Nudman, directeur général, et Ariel Nudman, V.-P. en charge des ventes, superviseront la croissance stratégique de Tilray Latin America, sous la direction globale de Tilray Inc.

À propos de Tilray®

Tilray est un pionnier mondial de la recherche, culture, production et distribution de cannabis à usage médical et de cannabinoïdes, actuellement au service de dizaines de milliers de patients, dans douze pays et sur cinq continents.

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs", qui peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que "peut, pourrait, pourra, probablement, prévoir, anticiper, penser, planifier, prévoir, projeter, estimer, perspective" et autres expressions similaires, y compris des déclarations relatives à la capacité de Tilray à importer, exporter, produire et distribuer les produits de la marque Tilray au Chili et dans l'ensemble de l'Amérique latine. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie quant à la performance future et s'appuient sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses formulées par la direction d'après son expérience et sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction considèrent comme pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles, notamment des hypothèses relatives aux conditions de marché actuelles et futures. Les résultats, la performance et les accomplissements réels peuvent varier de manière substantielle par rapport à ceux exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs de ce communiqué. Le lecteur est dès lors invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont pas des garanties de résultats à venir. Les énoncés prospectifs comportent des risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs qui pourraient provoquer une variation substantielle entre, d'une part, les résultats futurs réels ou les événements anticipés et, de l'autre, ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter à la section intitulée "Risk Factors" du rapport trimestriel de Tilray sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2018, et aux risques décrits dans les autres dossiers déposés par Tilray auprès de la Securities and Exchange Commission, pour prendre connaissance des facteurs de risques matériels qui pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats réels et les informations contenus dans les énoncés prospectifs. Tilray rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

