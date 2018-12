Tilray® signe un accord de collaboration mondial avec une importante société pharmaceutique

Tilray Canada Ltd., une filiale de Tilray Inc. (NASDAQ : TLRY), un pionnier mondial dans les domaines de la production, la recherche et la distribution de cannabis médial, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord-cadre mondial (l’« Accord-cadre ») en vue d’une collaboration avec Sandoz AG, un leader mondial des produits pharmaceutiques génériques et des biosimilaires faisant partie du groupe Novartis, pour accroître la disponibilité des produits à base de cannabis médical de haute qualité dans le monde entier.

L'Accord-cadre, qui est une évolution d’une alliance existante entre Tilray et Sandoz Canada, symbolise les intentions des deux sociétés d’opérer conjointement dans des juridictions où le cannabis est ou sera approuvé à des fins médicales.

Tilray, un pionnier mondial dans le domaine du cannabis médical, compte des produits disponibles dans douze pays et des opérations en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Allemagne, en Amérique latine et au Portugal. Cet accord s’appuie sur la réputation avant-gardiste de Tilray en tant que société s’engageant à rendre les produits à base de cannabis médical de qualité pharmaceutique disponibles pour les patients dans le besoin. Tilray a été le premier producteur de cannabis médical agréé en Amérique du Nord à obtenir une certification BPFa (Bonnes pratiques de fabrication actuelles) conformément aux normes de l'Agence européenne des médicaments.

« Cet accord représente un jalon important dans le mouvement consistant à permettre aux patients dans le besoin à travers le monde d’accéder à du cannabis médical sûr et certifié BPF », a affirmé Brendan Kennedy, PDG de Tilray. « Tilray est une société internationale et nous sommes ravis de tirer parti du succès et du dynamisme de notre accord actuel avec Sandoz Canada pour donner à notre partenariat une envergure mondiale. Sandoz AG sera un précieux partenaire alors que nous œuvrons ensemble à améliorer l’accès aux produits à base de cannabis médical de la plus haute qualité dans des pays du monde entier. »

L’Accord-cadre expose l’opportunité pour les sociétés de s’accorder en vue de collaborer sous différentes formes :

Sandoz AG pourrait soutenir la commercialisation à l’échelle mondiale des produits à base de cannabis médical non fumables/non combustibles de Tilray ;

Tilray et Sandoz AG pourraient co-marquer certains produits non fumables/non combustibles ;

Tilray pourrait fournir des produits à base de cannabis médical non fumables/non combustibles et octroyer et se faire octroyer des droits de licence par Sandoz AG en relation avec ces produits ; les deux sociétés pourraient également s’associer afin d’exploiter des connaissances de premier ordre pour informer les pharmaciens et les médecins au sujet des produits à base de cannabis médical ;

Tilray et Sandoz AG pourraient collaborer pour développer de nouveaux produits innovants à base de cannabis médical.

À propos de Tilray®

Tilray est un pionnier mondial dans les domaines de la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis médial et de cannabinoïdes desservant actuellement des dizaines de milliers de patients dans douze pays sur cinq continents.

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ou, collectivement, des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « pouvoir », « probablement », « s’attendre à », « anticiper », « penser », « prévoir », « planifier », « estimer », « perspective », l'utilisation du conditionnel, du futur ou d’autres expressions similaires, et incluent des déclarations relatives au succès mondial de la collaboration entre Tilray et Sandoz AG. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future et sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses formulées par la direction d'après son expérience et sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction considère comme pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles, notamment des hypothèses relatives aux conditions de marché actuelles et futures, à l’environnement réglementaire actuel et futur et aux autorisations et permis futurs. Les résultats, la performance et les accomplissements réels peuvent varier de manière substantielle par rapport à ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué. Le lecteur est dès lors invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont pas des garanties de résultats à venir. Les énoncés prospectifs comportent d’importants risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs qui pourraient provoquer une variation substantielle entre, d'une part, les résultats futurs réels ou les événements anticipés et, d'autre part, ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Veuillez consulter la section intitulée « Risk Factors » du rapport trimestriel de Tilray sur formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la SEC (« Securities and Exchange Commission ») et des organismes canadiens de régulation des valeurs mobilières le 14 novembre 2018, pour une analyse des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives. Tilray décline toute obligation d’actualisation des énoncés prospectifs inclus dans les présentes, sauf pour se conformer à la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

