Tim Bachmann nommé à la tête du voyagiste Hotelplan Suisse

Zurich (awp) - Tim Bachmann prendra la direction du voyagiste Hotelplan Suisse au 1er juin. Daniel Bühlmann, qui a dirigé l'entreprise pendant près de deux ans en tant que directeur d'exploitation, quittera la société à la fin novembre. Un nouveau chef des finances a aussi été choisi en la personne de Björn Eckardt.

En raison des circonstances liées au coronavirus, Daniel Bühlmann, directeur d'exploitation et chef des finances d'Hotelplan Suisse, a décidé de démissionner, selon le communiqué de la filiale de Migros publié mercredi. "La situation actuelle exige une réorientation et un ajustement structurel de l'entreprise", a expliqué Daniel Bühlmann, cité dans le document.

Tim Bachmann a travaillé pour Hotelplan Suisse pendant onze ans et est actuellement directeur de Touroperating Travelhouse. Il deviendra membre de la direction du groupe Hotelplan et relèvera directement du directeur général Thomas Stirnimann. "Un transfert optimal peut être garanti dans le courant des six prochains mois", selon le document.

Par ailleurs, Björn Eckardt deviendra chef des finances (CFO) à partir du 1er novembre. Il travaille depuis 17 ans pour Hotelplan Suisse, dernièrement en tant que responsable du contrôle de gestion.

