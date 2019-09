Timberland : s'engage à planter 50 millions d'arbres au cours des cinq prochaines années

La société lance la campagne "Nature Needs Heroes" pour inciter la communauté internationale à défendre la planète

La marque internationale de produits lifestyle et outdoor Timberland annonce ce jour son engagement de planter 50 millions d'arbres dans le monde à l'horizon 2025 dans le cadre de sa quête d'un avenir plus vert. Cet objectif audacieux renforce l'engagement durable de Timberland en faveur d'une fabrication responsable de ses produits, du renforcement des communautés, et de la protection et de l'amélioration de l'environnement. La plantation d'arbres est une des méthodes privilégiées par l'entreprise: depuis 2001, la marque a planté plus de 10 millions d'arbres dans le monde.

Selon une nouvelle étude réalisée par l'École polytechnique fédérale de Zurich, la restauration des forêts reste une des stratégies les plus efficaces pour l'atténuation du changement climatique, et un programme mondial de plantation pourrait éliminer jusqu'à deux tiers de toutes les émissions qui ont été envoyées dans l'atmosphère par les activités humaines. Les arbres contribuent, entre autres, à purifier l'air en éliminant le carbone et en relâchant de l'oxygène dans l'air; à refroidir l'air par évaporation; à empêcher l'érosion et à économiser l'eau. Au cours des cinq prochaines années, Timberland soutiendra de multiples initiatives de reforestation aux quatre coins du globe pour contribuer à un avenir plus vert.

"Chez Timberland, nous avons conscience de l'impact que notre mode de vie moderne a sur la planète. En tant que marque internationale, et en tant qu'individus, nous pensons avoir la responsabilité d'améliorer la situation", déclare Jim Pisani, président global de la marque Timberland. "Les arbres et les espaces verts aident à améliorer la santé de notre planète, ainsi que le bien-être de chacun. Notre engagement à planter des arbres est un moyen concret et mesurable de mettre notre philosophie en pratique, qui consiste à dire qu'un avenir plus vert est un avenir meilleur. Nous encourageons tout un chacun à rejoindre le mouvement et à apporter sa propre pierre, petite ou grande, à l'édifice. Soyez des héros pour la nature."

Timberland vient de lancer sa plus grande campagne à ce jour, baptisée "Nature Needs Heroes" (la nature recherche ses héros), appelant les consommateurs du monde entier à rejoindre le mouvement en réalisant des actions simples pour améliorer la santé de notre planète. En s'appuyant sur la passion de la marque pour la nature et pour la nature et la mode la mode, la campagne met à l'honneur 12 éco-héros ayant un impact positif durable sur l'environnement et leurs communautés. Chaque héros porte les nouveaux styles de la collection automne 2019, avec des espaces verts urbains en toile de fond.

La campagne prendra vie avec une solide présence médiatique (presse, numérique, publicité extérieure, réseaux sociaux et relations publiques). La marque incitera également la communauté internationale à devenir des héros pour la nature via une série de plantations d'arbres et d'événements écoresponsables, notamment:

Un rassemblement spontané et un événement écoresponsable urbain de trois jours à New York, durant lequel les participants pourront rencontrer les héros de la campagne, s'engager à vivre une vie plus respectueuse de l'environnement et améliorer leur communauté locale.

Un atelier REMADE à Shanghai, en Chine, en présence de Christopher Raeburn (directeur de la création chez Timberland) et de Will Pan (éco-héros d'APAC), promouvant une conception responsable et appelant les consommateurs à prendre des mesures simples pour un avenir meilleur.

Des événements écoresponsables à Londres, Paris, Milan, Berlin et Amsterdam, durant lesquels Timberland travaillera avec les communautés sur des projets écologiques locaux et incitera les consommateurs à agir à leur propre niveau en faveur du changement.

Pour tenir sa promesse de planter 50 millions d'arbres, Timberland s'associera à un éventail d'organisations protégeant l'environnement par le biais d'initiatives de reverdissement et de reforestation à grande échelle. Parmi ces organisations figurent la Smallholder Farmers Alliance, GreenNetwork, TREE AID, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Connect4Climate – Groupe de la Banque mondiale, Justdiggit, Las Lagunas Ecological Park, Trees for the Future, American Forests et Treedom.

La première année, les projets cibleront Haïti, la Chine, la République dominicaine, les États-Unis, Tanzania et le Mali, avec le soutien du mouvement africain Great Green Wall, qui vise à planter une ligne de 8 000 km d'arbres sur toute la largeur de l'Afrique pour lutter contre le changement climatique, la sécheresse, la famine, les conflits, et la migration.

"Nous sommes ravis que Timberland rejoigne le mouvement Great Green Wall, une nouvelle merveille du monde qui apporte de l'espoir à des millions de personnes face aux défis les plus pressants du 21e siècle", déclare M. Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

"Je suis convaincu que tout le monde peut être un héros pour la nature, avec une action simple et quotidienne", déclare Inna Modja, musicienne, activiste, et ambassadrice du mouvement Great Green Wall. "Recyclez chaque jour, achetez des produits du commerce équitable, cherchez les bons vêtements, aliments et cafés. Vous pouvez agir à chaque instant. Si vous avez conscience de toutes les petites actions à votre portée, vous verrez que vous en ferez de plus en plus." Originaire du Mali, Modja est une des éco-héroïnes de la campagne Nature Needs Heroes.

Pour en savoir plus sur l'engagement de Timberland en matière de plantation d'arbres et sur la campagne "Nature Needs Heroes", veuillez visiter https://www.timberland.fr/responsibility/outdoors.html

À propos de Timberland

Créé en 1973, Timberland est une marque de lifestyle outdoor basée à Stratham, dans le New Hampshire, avec des sièges internationaux en Suisse et à Hong Kong. Connu avant tout pour ses premières bottes jaunes conçues pour résister à la rudesse des éléments de la Nouvelle-Angleterre, Timberland propose aujourd'hui une gamme complète de chaussures, vêtements et accessoires pour les personnes qui donnent un sens à leur vie et partagent avec la marque une passion commune pour la découverte et la protection de la nature.

Le fondement de la marque Timberland® repose sur l'idée qu'un avenir plus vert est un avenir meilleur. Notre vision se matérialise par un engagement de plusieurs décennies pour garantir une fabrication responsable de nos produits, protéger l'environnement et renforcer les communautés dans le monde entier. Pour prendre part à la mission de Timberland et travailler ensemble à un avenir meilleur, rendez-vous dans un de nos magasins, sur timberland.fr et @timberland_eu. Timberland est une marque VF Corporation.

