Time to Watches, un nouveau salon horloger, se tiendra en mars 2022

Zurich (awp) - Un nouveau salon horloger appelé Time to Watches se tiendra du 30 mars au 5 avril 2022 à Genève, dans les enceintes de la Haute école d'art et de design (Head). La manifestation prévoit d'accueillir 50 marques exposantes non nommées, annonce mercredi un communiqué.

Organisé par Marc Angebault et Christian Wipfli, l'évènement se tient ainsi en même temps que les salons horlogers Watches and Wonders (ex-SIHH) et Baselworld. Dédié principalement aux professionnels du secteur et à la presse, Time to Watches ouvrira aussi ses portes au public pour une journée, indiquent les organisateurs.

lk/nj