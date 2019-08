Timide rebond à la Bourse de Tokyo, après quatre séances de baisse

Tokyo (awp/afp) - Malgré une légère montée du yen, l'indice vedette de la Bourse de Tokyo a fini jeudi en petite hausse, après quatre séances de recul d'affilée, sur fond des craintes liées au regain de la guerre commerciale sino-américaine, qui demeurent élevées.

L'indice vedette Nikkei a terminé sur un gain de 0,37% à 20.593,35 points (+76,79 points), tandis que l'indice élargi Topix a quasiment fait du surplace (-0,08% à 1.498,66 points).

Wall Street avait terminé en ordre dispersé mercredi après un début de séance mouvementé, le rebond des taux sur le marché obligataire ayant quelque peu apaisé les craintes d'un fort ralentissement de la croissance.

Et jeudi, la Banque centrale chinoise a de nouveau légèrement abaissé le taux officiel du yuan par rapport au dollar, mais dans les clous des attentes des marchés financiers.

"Cela a rassuré un peu les investisseurs et tiré les actions à la hausse", a commenté Nobuhiko Kuramochi de Mizuho Securities, cité par l'agence d'informations financières Bloomberg.

Du côté des valeurs

- SOFTBANK N'A PAS CONVAINCU

Le groupe de télécommunications mobiles et de services en ligne SoftBank Group n'a pas convaincu les investisseurs, en dépit d'un bénéfice net trimestriel record publié la veille. Après un début de séance en hausse, la tendance s'est inversée et le titre a clôturé en retrait de 2,72% à 5.047 yens. Les résultats du groupe, qui se transforme de plus en plus en un fonds d'investissement géant dans les nouvelles technologies, deviennent de plus en plus difficiles à interpréter et à anticiper pour les analystes.

- DENTSU A SÉDUIT

Le titre de géant japonais de la publicité Dentsu s'est apprécié de 1,74% à 3.495 yens. Les investisseurs ont fait fi de la révision à la baisse de ses objectifs annuels la veille et de ses mauvais résultats semestriels, préférant retenir son annonce parallèle d'un plan de rachat de ses propres actions d'un montant de 30 milliards de yens, soit 4,25% de son capital en circulation.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, s'échangeant à un dollar pour 106,17 yens vers 06H50 GMT, contre 106,25 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo. La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, qui se négociait à 118,94 yens, contre 118,92 yens la veille.

La monnaie européenne baissait face au dollar, un euro se négociant à 1,1205 dollar, contre 1,1220 dollar la veille.

Les cours du pétrole remontaient vivement, après avoir été plombés la veille par la hausse surprise des réserves de brut aux Etats-Unis: vers 06H55 GMT le baril américain de WTI regagnait 1,7% à 52,78 dollars (+1,69 dollar), tandis que le baril de Brent de la mer du Nord reprenait 2,92% (+1,64 dollar) à 57,87 dollars à la même heure.

afp/al