Le groupe Match a été poursuivi mercredi dans le cadre d'une proposition de recours collectif affirmant que ses applications de rencontres Tinder, Hinge et The League sont conçues pour rendre les utilisateurs dépendants, afin de générer plus de profits pour l'entreprise, plutôt que de les aider à établir des relations amoureuses.

Les plaignants affirment que le modèle commercial "prédateur" de Match escroque les personnes à la recherche de l'amour et craignant de passer à côté, grâce à un algorithme qui récompense "l'utilisation compulsive" de ses plateformes et les incite à payer des centaines de dollars par an pour s'y abonner.

Selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, Match utilise des fonctions "pour gamifier les plateformes et transformer les utilisateurs en joueurs enfermés dans une quête de récompenses psychologiques que Match rend volontairement insaisissables".

Les six plaignants, qui vivent en Californie, en Floride, en Géorgie et à New York, estiment que cette pratique n'est pas conforme au slogan publicitaire de Match, selon lequel ses applications sont "conçues pour être supprimées".

Match n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Son directeur général, Bernard Kim, a déclaré aux analystes le 31 janvier que la société basée à Dallas avait adopté une "mentalité d'échec rapide" pour se débarrasser des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, et que Tinder et Hinge utilisaient l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience des utilisateurs.

L'action en justice ressemble à une série de litiges accusant Alphabet, société mère de Google, Meta Platforms, société mère de Facebook et d'Instagram, ByteDance, société mère de TikTok, et Snapchat, société mère de Snap, d'avoir sciemment conçu des fonctionnalités destinées à rendre des millions d'enfants dépendants de leurs plateformes.

Une enquête réalisée en juillet 2022 par le Pew Research Center a révélé qu'un Américain adulte sur dix, marié, vivant en couple ou engagé dans une relation amoureuse, a rencontré sa moitié sur des sites ou des applications de rencontre.

Mais si les applications fonctionnent, de nombreuses personnes cesseront probablement de les utiliser, ce qui réduira les revenus des entreprises qui en sont à l'origine.

Les plaignants affirment que Match contrebalance ce phénomène par des "avantages" tels que la possibilité d'"aimer" un nombre illimité de profils, mais que ceux-ci conduisent souvent à un "effacement" ou à un "ghosting", où les utilisateurs reçoivent des messages vides qui ne permettent pas de nouer des relations.

Le procès intenté mercredi accuse Match de négligence et de violation de plusieurs lois nationales sur la protection des consommateurs.

Elle demande des dommages et intérêts non spécifiés pour les personnes qui ont payé pour utiliser Tinder, Hinge ou The League au cours des quatre dernières années. Elle demande également de nouveaux avertissements sur les risques d'addiction et la suppression de la mention "conçu pour être supprimé".

L'affaire est la suivante : Oksayan et al v MatchGroup Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 24-00888. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; rédaction de Jonathan Oatis)