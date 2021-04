Tirer parti sur des rendements américains plus élevés avec la dette émergente en devise forte (SPDR) 07/04/2021 | 11:18 Envoyer par e-mail :

Bien que la dette émergente ait récemment eu à faire face à un certain nombre de défis, SPDR pense que l'inclure dans les portefeuilles d'investissement fait toujours sens, notamment pour diversifier les risques et améliorer le rendement. Une allocation en devises émergentes fortes peut contribuer à éviter de s'exposer à une volatilité trop élevée sur les devises. Elle peut être utilisée de pair avec une duration plus faible afin de réduire la sensibilité du portefeuille à la hausse des rendements du Trésor américain, conclut SPDR.





