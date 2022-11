Tirs d'artillerie contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, l'Onu met en garde

KYIV (Reuters) - La centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle russe, a été prise pour cible par des tirs d'artillerie dimanche, attirant les foudres de l'autorité des Nations unies qui a mis en garde contre un risque de catastrophe nucléaire majeure.

Plus d'une dizaine d'explosions ont secoué samedi soir et dimanche matin la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Moscou et Kyiv ont rejeté chacun l'un sur l'autre la responsabilité des tirs.

"Les nouvelles en provenance de notre équipe hier et ce matin sont extrêmement perturbantes", a dit Rafael Grossi, qui dirige l'AIEA. "Des explosions se sont produites sur le site de cette très importante centrale nucléaire, ce qui est complètement inacceptable. Quiconque est derrière ceci, il doit cesser immédiatement. Comme je l'a déjà dit à de nombreuses reprises, vous êtes en train de jouer avec le feu!"

L'énergéticien nucléaire ukrainien Energoatom a déclaré que l'armée russe avait visé la centrale et que les assaillants "ont ciblé et endommagé exactement les infrastructures nécessaires au redémarrage des 5e et 6e unités électriques", tandis que selon le ministère russe de la Défense, citant un responsable de l'opérateur nucléaire russe Rosenergoatom, les tirs d'artillerie venaient des lignes ukrainiennes.

(Pavel Polityuk, Gilles Guillaume pour la version française)