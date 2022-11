Tirs d'artillerie russes contre la centrale nucléaire de Zaporijjia-Energoatom

KYIV, 20 novembre (Reuters) - L'énergéticien nucléaire ukrainien Energoatom a déclaré dimanche que l'armée russe avait visé la centrale nucléaire de Zaporijjia avec des tirs d'artillerie dans la matinée, et que les infrastructures de la centrale avait été touchées à au moins douze reprises.

Sur la messagerie Telegram, Energoatom ajoute que la liste des équipements visés indique que les assaillants "ont ciblé et endommagé exactement les infrastructures nécessaires au redémarrage des 5e et 6e unités électriques" et au retour de la production d'électricité pour les besoins de l'Ukraine. (Pavel Polityuk, Gilles Guillaume pour la version française)