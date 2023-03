Neuchâtel (awp/ats) - La manufacture horlogère Tissot n'entend pas quitter Le Locle (NE) pour Neuchâtel, où elle a trouvé des locaux, affirme son patron Sylvain Dolla. Une trentaine de places de travail seront disponibles dans le chef-lieu cantonal.

"On ne va pas se mentir: Le Locle n'est pas facile d'accès et cela peut limiter certaines volontés de travailler dans cette ville. Mais je veux souligner qu'il n'est pas question de la quitter", précise M. Dolla dans un entretien diffusé samedi par ArcInfo.

Il rappelle que l'entreprise a déjà des bureaux à distance à Bienne (BE) et près de la gare de Lausanne. Le nouveau site à Neuchâtel, "un étage de 400 m2", se trouve au passage Maximilien de Meuron, précise le directeur de Tissot.

Malgré les tensions sur le marché de l'emploi, Tissot arrive toujours à recruter des collaborateurs. "Nous avons la chance d'être une entreprise reconnue pour ses produits [...] Mais cela n'empêche pas que, pour attirer les talents, nous devons offrir de la flexibilité".

2022, "une année incroyable"

Au plan comptable, l'année 2022 a été "incroyable" pour Tissot, se réjouit M. Dolla. A part la Chine, à cause des confinements anti-Covid-19, et la Russie, à cause de la guerre en Ukraine, "tous les pays où nous sommes présents ont réalisé de la croissance, certains à deux chiffres, avec même des records dans beaucoup d'entre eux".

L'objectif à moyen terme de l'entreprise est de dépasser les 4 millions de montres vendues annuellement "et même, pourquoi pas, six millions", ajoute le responsable. Pour y parvenir, Tissot veut rester dans le segment d'entrée et de milieu de gamme. "L'entrée de gamme devient aujourd'hui une autoroute", car beaucoup de concurrents abandonnent ce segment en augmentant leurs prix, note M. Dolla.

Tissot fait partie du groupe horloger Swatch. Ce dernier a enregistré des ventes en hausse de 2,5% en 2022, à 7,45 milliards de francs suisses.