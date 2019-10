Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tobam a annoncé que l’ensemble de sa gamme de fonds luxembourgeois s’est vu attribuer le label LuxFLAG ESG. Ce dernier est attribué aux fonds d'investissement qui intègrent les considérations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) tout au long de leur processus d’investissement.Yves Choueifaty, fondateur et président de Tobam : " Depuis la création de Tobam , le développement d'une politique d'investissement responsable a été au cœur de nos préoccupations. Nous pensons que l'intégration des facteurs ESG est essentielle à la gestion des risques et prend tout son sens dans un contexte d'investissement de long terme. Nous sommes fiers que 100% de nos fonds actions, obligataires et multi-assets ainsi que nos indices Maximum Diversification suivent notre politique d'investissement socialement responsable ".