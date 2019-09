Tobam recrute pour accélérer son développement en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tobam a nommé Philippe Bigeard au poste de Directeur du développement commercial pour la France. Philippe Bigeard supervisera la politique commerciale du gérant dans l’Hexagone, avec pour objectif de conclure de nouveaux partenariats et renforcer sa présence auprès des clients français. Tobam s’est développé historiquement auprès des grands investisseurs institutionnels en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.Alors que le gérant cherche à consolider sa présence dans plusieurs pays stratégiques, Philippe Bigeard sera chargé de nouer de nouvelles relations avec des investisseurs institutionnels français tels que les sociétés d'assurance, les gestionnaires de patrimoine et les banques et réseaux de distribution. Les investisseurs français représentent actuellement 5% du total des actifs sous gestion de Tobam.Titulaire d'une maîtrise en économie appliquée aux activités monétaires et bancaires de l'Université de Dauphine (Paris IX) et d'un Master en finance de l'entreprise de la Lille Graduate School of Management, Philippe Bigeard compte plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions commerciales.Philippe Bigeard vient de CACEIS, où il occupait depuis deux ans le poste de directeur Marketing, après avoir occupé pendant sept ans le poste de directeur du développement commercial pour la clientèle institutionnelle francophone. Avant de rejoindre CACEIS en 2003, il a travaillé deux ans au Crédit Agricole Indosuez Luxembourg en tant que fondé de pouvoir au sein de l'équipe commerciale couvrant des gérants de fortune européens, des family offices et des banques privées.Il reportera directement à Christophe Roehri, Directeur Général Délégué et responsable du développement commercial.