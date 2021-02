Tocqueville Finance lance son nouveau fonds Tocqueville Global Tech ISR destiné à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Il s’agit de l’un des premiers fonds Global Technology à obtenir le label d’Etat ISR. Tocqueville Global Tech ISR propose une exposition minimale aux valeurs européennes de 40% et applique un processus de sélection de titres intégrant des critères ESG exigeants.



Pour mettre en œuvre cette stratégie, le gestionnaire d'actifs s'appuie sur l'expertise déjà construite et éprouvée avec le fonds Tocqueville Technology ISR majoritairement investi en sociétés du secteur numérique et en sociétés de croissance du secteur média (fournisseurs de données, sites de e-commerce …).



La gestion du fonds est assurée par une équipe de 4 gérants-analystes expérimentés. Deux gérants principaux ont la responsabilité des décisions de gestion : Michel Saugné, Directeur de la Gestion de Tocqueville Finance et Stéphane Nières-Tavernier, Gérant du fonds historique Tocqueville Technology ISR.



Deux autres gérants-analystes apportent leurs expertises sur l'univers d'investissement du fonds : Christine Lebreton, spécialiste du secteur de la santé et Pierre Schang, spécialiste des small & mid cap françaises.