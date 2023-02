Tokyo Steel va augmenter les prix des barres d'acier en mars

Cette hausse intervient après que la société ait maintenu les prix de tous ses produits en acier stables pour un cinquième mois consécutif en février.

Pour le mois de mars, les prix des barres d'acier, y compris les barres d'armature, passeront de 97 000 à 100 000 yens (745 $) la tonne, tandis que les autres produits resteront inchangés, ses principales poutres en H restant à 124 000 yens la tonne.

"La demande dans le secteur de la construction au Japon devrait rester ferme au début du printemps et au-delà, car de nombreux projets de réaménagement, des investissements liés à la fabrication et d'autres projets à grande échelle voient le jour", a déclaré Tokyo Steel dans un communiqué.

Les conditions du marché local pour les produits en tôle s'amélioreront probablement grâce à une reprise de la production automobile et à une demande plus forte dans le secteur de la construction et des machines industrielles, a-t-il ajouté.

Les prix de Tokyo Steel sont étroitement surveillés par ses rivaux asiatiques tels que les sud-coréens Posco et Hyundai Steel, et le chinois Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).

(1 $ = 134,1500 yens)