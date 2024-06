Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé mercredi en retrait, ses valeurs exportatrices ayant été plombées par d'importantes fluctuations du yen, sur fond de spéculations sur un éventuel petit pas supplémentaire de normalisation de la politique monétaire japonaise la semaine prochaine.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,89% à 38.490,17 points et l'indice élargi Topix a reculé de 1,41% à 2.748,22 points.

Selon des sources proches du dossier citées mardi par l'agence Bloomberg, la Banque centrale du Japon (BoJ) pourrait envisager une réduction de son programme d'achats d'obligations publiques japonaises (JGB) lors de sa prochaine réunion les 13 et 14 juin.

Ces spéculations ont contribué à faire grimper le yen mardi par rapport au dollar et à l'euro, selon des analystes.

La BoJ a entamé en mars un processus de normalisation de sa politique monétaire, qui s'annonce très graduel pour ne pas déstabiliser la fragile économie japonaise et les marchés financiers. La banque centrale n'a pas modifié pour l'instant ses achats de JGB, qu'elle effectue à hauteur d'environ 6.000 milliards de yens par mois (35,5 milliards d'euros).

La Bourse de Hong Kong était elle en mini-baisse vers 07H20 GMT (-0,1%).

Valeurs automobiles en berne

Les fortes variations de la devise nippone ont pesé mercredi sur les valeurs japonaises exportatrices, qui préfèrent un yen faible et stable: dans le secteur automobile, Toyota a chuté de 2,42%, Honda de 3,36% et Nissan de 2,99%.

Elliott de retour chez SoftBank

Le fonds activiste Elliott s'est reconstruit une participation significative au capital de SoftBank Group (+4,63%), équivalente à plus de 2 milliards de dollars, et pousserait pour que le géant technologique japonais lance un vaste programme de rachat de ses propres actions de 15 milliards de dollars, selon des informations mercredi du Financial Times.

Elliott s'était déjà invité au capital de SoftBank en 2020. La même année, le groupe avait lancé un vaste plan de cession d'actifs assorti d'un gigantesque programme de rachat d'actions. Le fonds activiste avait presque totalement liquidé sa part dans le groupe deux ans plus tard.

Haute volatilité du yen

Le yen lâchait de nouveau du lest mercredi, après la publication de données contrastées sur l'évolution des salaires au Japon, très suivies par la BoJ pour orienter sa politique monétaire.

Vers 07H10 GMT le dollar se négociait pour 155,92 yens contre 154,88 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro redevenait quasi stable à 169,53 yens contre 168,50 yens la veille, et s'échangeait pour 1,0872 dollar contre 1,0879 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était presque inchangé. Le baril de WTI américain cédait 0,07% à 73,20 dollars vers 07H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord perdait à peine 0,03% à 77,50 dollars.

etb/clc