Matières premières : Tokyo a trébuché sur des craintes inflationnistes

Ajoute analyste, valeurs, marchés chinois, cours devises et pétrole actualisés.

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a accusé mardi de lourdes pertes, dans le sillage de la dégringolade de l'indice Nasdaq la veille, sur fond de craintes autour de l'inflation américaine, aggravées par la montée des prix des matières premières.

L'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a connu mardi sa pire séance depuis fin février, lâchant 3,08% à 28.608,59 points à la clôture (-909,75 points). L'indice élargi Topix de son côté a perdu 2,37% à 1.905,92 points.

Malmené dès l'ouverture, le marché tokyoïte a creusé ses pertes après une hausse supérieure aux attentes des prix à la production en Chine (+6,8% en avril sur un an).

Ce bond des prix à la production, le plus important en Chine depuis 2017, s'explique en partie par la faible base de comparaison avec l'an dernier, quand l'activité du pays était paralysée par le Covid-19. Mais il est aussi lié au renchérissement des matières premières.

L'indice des prix à la consommation en Chine s'est par ailleurs inscrit en hausse de 0,9% en avril sur un an, contre 0,4% en mars. Le chiffre de l'inflation d'avril aux Etats-Unis est quant à lui attendu mercredi.

La Réserve fédérale américaine (Fed) tient pour l'instant un discours rassurant: elle a promis de ne pas relever ses taux d'intérêt cette année même si l'inflation américaine dépassait provisoirement les 2%.

"Les inquiétudes sur l'inflation vont concentrer l'attention cette semaine", a résumé le stratégiste Edward Moya dans une note de OANDA.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng perdait plus de 2% en fin de séance, tandis qu'en Chine continentale, les indices composites de Shanghai et Shenzhen ont terminé en petite hausse, prenant respectivement 0,4% et 0,36%.

Du côté des valeurs

TECH JAPONAISE EN SOUFFRANCE: les valeurs électroniques et technologiques japonaises ont été les principales victimes de la chute du Nasdaq et des inquiétudes liées à l'inflation américaine. SOFTBANK GROUP, le géant nippon des investissements dans les nouvelles technologies, a notamment lâché 6,5% à 9.508 yens.

PRÉVISIONS DÉCEVANTES DE PANASONIC: le titre du géant japonais de l'électronique Panasonic a chuté de 5,81% à 1.215,5 yens. Le groupe a notamment livré lundi des prévisions de résultats inférieures aux attentes du marché pour son nouvel exercice 2021/22, démarré le 1er avril.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar était quasi stable face au yen, à raison d'un dollar pour 108,88 yens vers 07H30 GMT contre 108,81 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise variait à peine par rapport à l'euro, à raison d'un euro pour 132,14 yens contre 132,18 yens la veille.

Un euro valait par ailleurs 1,2135 dollar, contre 1,2129 dollar lundi.

Le marché du pétrole était dans le rouge: vers 07H25 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,73% à 64,38 dollars et celui du baril de brut de la mer du Nord lâchait 0,79% à 67,78 dollars.

