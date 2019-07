Tokyo cède 0,19% à la clôture, semaine chargée en vue

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse lundi, la prudence l'emportant avant une semaine chargée, entre réunions des banques centrales japonaise et américaine, négociations commerciales entre Pékin et Washington et nombreux résultats d'entreprises.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,19% (-41,35 points) à 21.616,80 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a également perdu 0,19% (-2,95 points) à 1.568,57 points.

Du côté des valeurs

- SOFTBANK GROUP

L'action du géant japonais SoftBank Group a bondi de 3,88% à 5.885 yens, après l'annonce du feu vert américain à une méga-fusion entre l'opérateur de téléphonie Sprint, contrôlé par SoftBank Group, et T-Mobile, détenu par l'allemand Deutsche Telekom.

L'opération doit permettre de créer un numéro 3 capable de rivaliser avec les deux meneurs du secteur, Verizon et AT&T, en plein développement de la 5G, la nouvelle génération ultra-rapide de l'internet mobile.

- NTT DOCOMO SANCTIONNÉ

Le titre du pionnier japonais des télécommunications mobiles, NTT Docomo, a abandonné 0,45% à 2.630,5 yens. Il a fait part vendredi d'un recul de 12% de son bénéfice net du premier trimestre, en partie à cause au lancement en juin de nouvelles formules tarifaires plus avantageuses pour le client mais moins lucratives.

- TECHNOLOGIQUES DÉLAISSÉES

Dans un contexte d'incertitudes avant la reprise des négociations commerciales sino-américaines, les actions des entreprises nippones indirectement concernées par ce différend ont été laissées de côté: le fabricant de robots Fanuc a cédé 1,63% à 19.265 yens, son concurrent Yaskawa 1,76% à 3.615 yens, le spécialiste des galettes de silicium Sumco a dévissé de 2,79% à 1.460 yens et Tokyo Electron de 0,79% à 18.150 yens.

Hitachi a également été sanctionné (-2,59% à 3.830 yens), avant que ne tombent ses résultats trimestriels à la clôture.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar valait vers 06H00 GMT 108,61 yens, quasi inchangé par rapport à son cours au moment de la clôture de la place tokyoïte vendredi (108,63 yens). L'euro fléchissait à 120,84 yens, contre 121,08 yens.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1126 dollar, au même niveau que vendredi à 19H00 GMT.

Le pétrole, lui, déclinait après avoir fini la semaine dernière en hausse, soutenu alors par des chiffres encourageants sur l'économie américaine et les tensions persistantes dans le Golfe persique.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre perdait 31 cents, ou 0,49% vers 06H00 GMT, à 63,15 dollars, par rapport à son cours de clôture de vendredi à New York, et le baril américain de WTI pour livraison en août cédait 19 cents, ou 0,34%, à 56,01 dollars.

bur-anb-kap/lth